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F-16 не зможуть захищати Україну цієї осені і зими – Ігнат

"Українська правда"Четвер, 17 серпня 2023, 00:55
F-16 не зможуть захищати Україну цієї осені і зими – Ігнат
Юрій Ігнат. Скріншот з ефіру телемарафону

Найближчої осені і зими Україна не зможе захищати своє небо американськими винищувачами F-16.

Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Уже очевидно, що не зможемо захистити Україну літаками F-16 цієї осені і зими.

На цей літак були великі надії, що він стане частиною протиповітряної оборони і зможе захистити нас від ракетного та дроного тероризму Росії".

Деталі: При цьому Ігнат зазначив, що "як би там не було", але питання щодо навчання українських пілотів та інженерів на F-16 "зрушило з місця".

"Наші льотчики найближчим часом таки навчатимуться в країнах-членах авіаційної коаліції", – сказав він.

Ігнат також додав, що Україні й надалі потрібно посилювати ППО.

Що цьому передувало:

  • Раніше газета The Washington Post з посиланням на українських, європейських та американських посадовців та військових написала, що Україна, ймовірно, ще рік буде без пілотів F-16.
  • The New York Times вважає, що Україна може перемогти в контрнаступі й без винищувачів F-16, а їх наявність не мала б вирішального впливу на ситуацію на полі бою.

Теми: Повітряні сили ЗСУавіа
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