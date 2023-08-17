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F-16 не смогут защищать Украину этой осенью и зимой – Игнат

"Украинская правда"Четверг, 17 августа 2023, 00:55
F-16 не смогут защищать Украину этой осенью и зимой – Игнат
Юрий Игнат. Скриншот из эфира телемарафона

Ближайшей осенью и зимой Украина не сможет защищать свое небо американскими истребителями F-16.

Источник: представитель Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона

Прямая речь: "Уже очевидно, что не сможем защитить Украину самолетами F-16 этой осенью и зимой.

На этот самолет были большие надежды, что он станет частью противовоздушной обороны и сможет защитить нас от ракетного и дроного терроризма России".

Детали: При этом Игнат отметил, что "как бы там ни было", но вопрос об обучении украинских пилотов и инженеров на F-16 "сдвинулся с места".

"Наши летчики в ближайшее время таки будут учиться в странах-членах авиационной коалиции", – сказал он.

Игнат также добавил, что Украине и в дальнейшем нужно усиливать ПВО.

Что этому предшествовало:

  • Ранее газета The Washington Post со ссылкой на украинских, европейских и американских чиновников и военных написала, что Украина, вероятно, еще год будет без пилотов F-16.
  • The New York Times считает, что Украина может победить в контрнаступлении и без истребителей F-16, а их наличие не имело бы решающего влияния на ситуацию на поле боя.

Темы: Воздушные силы ВСУавиа
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