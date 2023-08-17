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ISW підтвердив звільнення Урожайного та успіхи в районі Роботиного

"Українська правда"Четвер, 17 серпня 2023, 05:09
ISW підтвердив звільнення Урожайного та успіхи в районі Роботиного
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Українські війська 16 серпня продовжили контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту та просунулися вперед на заході Запорізької області і на кордоні між Донецькою та Запорізькою областями, йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни.

Джерело: ISW

Деталі: В ISW повідомили, що геолокаційні дані, опубліковані 16 серпня, вказують на те, що українські війська просунулися на північний схід від Роботиного (10 км на південь від Оріхова) на заході Запорізької області. В інституті вважають, що українські сили, ймовірно, досягли більших успіхів у прилеглих районах, зважаючи на те, що протягом кількох тижнів вели активні дії в лісистій місцевості на північний схід від цього населеного пункту.

У звіті також зазначається, що українські офіційні особи повідомили про звільнення селища Урожайне (9 км на південь від Великої Новосілки) на кордоні Запорізької та Донецької областей. В інституті наголосили, що 35-а бригада морської піхоти опублікувала кадри, на яких її особовий склад піднімає український прапор у центрі селища.

Дослівно ISW: "Українські повідомлення про звільнення Урожайного відповідають попереднім заявам українських офіційних осіб про звільнення інших населених пунктів у цьому районі та нещодавнім повідомленням російських військ про те, що російські підрозділи в цьому районі відступають. Російські заяви про українські атаки на південь і схід від меж населеного пункту також вказують на те, що українські сили, ймовірно, контролюють більшу частину населеного пункту".

Теми: Збройні силивійна
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