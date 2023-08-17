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ISW подтвердил освобождение Урожайного и успехи в районе Роботино

"Украинская правда"Четверг, 17 августа 2023, 05:09
ISW подтвердил освобождение Урожайного и успехи в районе Роботино
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Украинские войска 16 августа продолжили контрнаступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта и продвинулись вперед на западе Запорожской области и на границе между Донецкой и Запорожской областями, говорится в ежедневном отчете Института изучения войны.

Источник: ISW

Детали: В ISW сообщили, что геолокационные данные, опубликованные 16 августа, указывают на то, что украинские войска продвинулись на северо-восток от Роботино (10 км к югу от Орехова) на западе Запорожской области. В институте считают, что украинские силы, вероятно, достигли больших успехов в прилегающих районах, учитывая то, что в течение нескольких недель вели активные действия в лесистой местности к северо-востоку от этого населенного пункта.

В отчете также отмечается, что украинские официальные лица сообщили об освобождении поселка Урожайное (9 км к югу от Великой Новоселки) на границе Запорожской и Донецкой областей. В институте отметили, что 35-я бригада морской пехоты опубликовала кадры, на которых ее личный состав поднимает украинский флаг в центре поселка.

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Дословно ISW: "Украинские сообщения об освобождении Урожайного соответствуют предыдущим заявлениям украинских официальных лиц об освобождении других населенных пунктов в этом районе и недавним сообщением российских войск о том, что российские подразделения в этом районе отступают. Российские заявления об украинских атаках к югу и востоку от границ населенного пункта также указывают на то, что украинские силы, вероятно, контролируют большую часть населенного пункта".

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Темы: Вооруженные силывойна
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