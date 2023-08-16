Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Морпіхи показали кадри звільнення Урожайного

Валентина РоманенкоСереда, 16 серпня 2023, 13:44
Морпіхи показали кадри звільнення Урожайного
скриншот

Морські піхотинці оприлюднили кадри звільнення селища Урожайне, що в Донецькій області.

Джерело: 35 ОБрМП ім.контр-адмірала Михайла Остроградського в Facebook

Дослівно: "Військові 35 окремої бригади морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського разом із побратимами 38 ОБрМП в рамках контрнаступальних дій звільнили черговий населений пункт Урожайне що на Донеччині".

Що передувало: У Міноборони офіційно підтвердили, що українські захисники звільнили Урожайне Донецької області.

Передісторія:

  • 14 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські захисники за минулий тиждень звільнили 3 кв. км на Бахмутському напрямку.
  • Маляр повідомила, що захисники мають успіх в Урожайному на південному фронті та ведуть наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках.
  • 15 серпня речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов повідомив, що захисники мали успіх і напрямку Урожайного і закріплюються там на досягнутих рубежах.

Теми: контрнаступДонецька область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до нового року

фотоРосійські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Усі новини...
Російському генералу Суровікіну наказали мовчати і відправили під домашній арешт – Politico
Міноборони РФ лякає росіян членистоногими і хантавірусами з України
Малюк розповів, де збирають унікальні українські дрони "Морський малюк"
Росіяни атакували Харківщину, спрацювала ППО
Останні новини
09:37
фото У Словаччині тисячі людей вийшли на нові протести проти уряду Фіцо
09:35
Ціни на нафту стабільні: трейдери стежать за напруженістю в Червоному морі
09:23
У чергах на в'їзд в Україну – понад 5 тисяч вантажівок, 4 напрямки заблоковано
09:11
Лісові пожежі вивільняють з ґрунту хімічні речовини, що можуть викликати рак – вчені
09:05
Cейм Польщі створив слідчий комітет щодо візового скандалу
08:43
У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України
08:25
У США не проголосують за допомогу Україні до нового року
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
08:11
фотоРосійські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові
08:08
Аеропорт Кишинева відмовився від російської абревіатури міста
Усі новини...
Реклама: