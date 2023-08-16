Морпіхи показали кадри звільнення Урожайного

Морські піхотинці оприлюднили кадри звільнення селища Урожайне, що в Донецькій області.

Джерело: 35 ОБрМП ім.контр-адмірала Михайла Остроградського в Facebook

Дослівно: "Військові 35 окремої бригади морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського разом із побратимами 38 ОБрМП в рамках контрнаступальних дій звільнили черговий населений пункт Урожайне що на Донеччині".

Що передувало: У Міноборони офіційно підтвердили, що українські захисники звільнили Урожайне Донецької області.

Передісторія: