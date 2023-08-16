Морпіхи показали кадри звільнення Урожайного
Середа, 16 серпня 2023, 13:44
Морські піхотинці оприлюднили кадри звільнення селища Урожайне, що в Донецькій області.
Джерело: 35 ОБрМП ім.контр-адмірала Михайла Остроградського в Facebook
Дослівно: "Військові 35 окремої бригади морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського разом із побратимами 38 ОБрМП в рамках контрнаступальних дій звільнили черговий населений пункт Урожайне що на Донеччині".
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Що передувало: У Міноборони офіційно підтвердили, що українські захисники звільнили Урожайне Донецької області.
Передісторія:
- 14 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські захисники за минулий тиждень звільнили 3 кв. км на Бахмутському напрямку.
- Маляр повідомила, що захисники мають успіх в Урожайному на південному фронті та ведуть наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках.
- 15 серпня речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов повідомив, що захисники мали успіх і напрямку Урожайного і закріплюються там на досягнутих рубежах.
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