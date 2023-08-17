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Утром защитники сбили российский Ка-52

Ирина БалачукЧетверг, 17 августа 2023, 08:24
Утром защитники сбили российский Ка-52
Вертолет Ка-52. Фото РИА Новости

Защитники Украины уничтожили вражеский ударный вертолет Ка-52 утром 17 августа.

Источник: командующий Воздушных Сил ВСУ Николай Олещук в Telegram

Прямая речь Олещука: "Минус один рашистский Ка-52 сегодня утром на Бахмутском направлении! Спасибо подразделению ЗРВ Воздушных Сил за успешную боевую работу!"

Детали: Спикер Воздушных сил Юрий Игнат уточнил в эфире марафона новостей, что это произошло около 6 часов утра.

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Темы: авиаБахмутвойна
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