Утром защитники сбили российский Ка-52
Четверг, 17 августа 2023, 08:24
Защитники Украины уничтожили вражеский ударный вертолет Ка-52 утром 17 августа.
Источник: командующий Воздушных Сил ВСУ Николай Олещук в Telegram
Прямая речь Олещука: "Минус один рашистский Ка-52 сегодня утром на Бахмутском направлении! Спасибо подразделению ЗРВ Воздушных Сил за успешную боевую работу!"
Детали: Спикер Воздушных сил Юрий Игнат уточнил в эфире марафона новостей, что это произошло около 6 часов утра.
Предыстория:
- Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что с начала полномасштабного вторжения Росиии ВСУ уже уничтожили 314 вражеских вертолетов.