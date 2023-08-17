В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію
Четвер, 17 серпня 2023, 10:37
Президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану та мобілізації в Україні.
Джерело: картки законів 9533 та 9532 на сайті Ради
Деталі: Воєнний стан та мобілізація продовжені на 90 діб, тобто до 15 листопада 2023 року.
Це вже восьме продовження з початку повномасштабного вторгнення.
Довідково: Наступні парламентські вибори мали би відбутися у жовтні. Однак, згідно з законодавством, воєнний стан унеможливлює проведення виборів.
Що передувало:
- 26 липня президент Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду пропозицію затвердити його укази про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів.
- 27 липня Верховна Рада схвалила законопроєкти.