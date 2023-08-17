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В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 17 серпня 2023, 10:37
В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію
фото depositphotos

Президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану та мобілізації в Україні.

Джерело: картки законів 9533 та 9532 на сайті Ради

Деталі: Воєнний стан та мобілізація продовжені на 90 діб, тобто до 15 листопада 2023 року.

Це вже восьме продовження з початку повномасштабного вторгнення.

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Довідково: Наступні парламентські вибори мали би відбутися у жовтні. Однак, згідно з законодавством, воєнний стан унеможливлює проведення виборів.

Що передувало: 

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Теми: Воєнний станмобілізаціяЗеленський
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