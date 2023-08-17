В Украине продлили военное положение и мобилизацию

Президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении действия военного положения и мобилизации в Украине.

Источник: карточки законов 9533 и 9532 на сайте Рады

Детали: Военное положение и мобилизация продлены на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 года.

Это уже восьмое продолжение с начала полномасштабного вторжения.

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Справочно: Следующие парламентские выборы должны были бы состояться в октябре. Однако, согласно законодательству, военное положение делает невозможным проведение выборов.

Что предшествовало:

26 июля президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду предложение утвердить его указы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине еще на 90 дней.

27 июля Верховная Рада одобрила законопроекты.