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В Украине продлили военное положение и мобилизацию

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 17 августа 2023, 10:37
В Украине продлили военное положение и мобилизацию
фото depositphotos

Президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении действия военного положения и мобилизации в Украине.

Источник: карточки законов 9533 и 9532 на сайте Рады

Детали: Военное положение и мобилизация продлены на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 года.

Это уже восьмое продолжение с начала полномасштабного вторжения.

Справочно: Следующие парламентские выборы должны были бы состояться в октябре. Однако, согласно законодательству, военное положение делает невозможным проведение выборов.

Что предшествовало: 

  • 26 июля президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду предложение утвердить его указы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине еще на 90 дней.
  • 27 июля Верховная Рада одобрила законопроекты.

Темы: Военное положениемобилизацияЗеленский
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