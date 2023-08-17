В Украине продлили военное положение и мобилизацию
Четверг, 17 августа 2023, 10:37
Президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении действия военного положения и мобилизации в Украине.
Источник: карточки законов 9533 и 9532 на сайте Рады
Детали: Военное положение и мобилизация продлены на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 года.
Это уже восьмое продолжение с начала полномасштабного вторжения.
Справочно: Следующие парламентские выборы должны были бы состояться в октябре. Однако, согласно законодательству, военное положение делает невозможным проведение выборов.
Что предшествовало:
- 26 июля президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду предложение утвердить его указы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине еще на 90 дней.
- 27 июля Верховная Рада одобрила законопроекты.