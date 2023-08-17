Зеленський провів нараду: готують ППО та енергетику до зими, заслухав розвідку

Президент Володимир Зеленський провів селекторну нараду, на якій, зокрема, обговорили постачання боєприпасів та техніки, плани ворога, а також підготовку української енергосистеми та ППО до зими.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова: "Щоденний селектор. Тримаємо на постійному контролі постачання техніки та боєприпасів, темпи власного виробництва. МЗС та МО отримали доручення попрацювати з партнерами, щоб у наступних оборонних пакетах було саме те, що потрібно.

Доповіді розвідки щодо тактичних і стратегічних планів противника, стану його ВПК. Підготовка енергосистеми та ППО до зими".

Реклама:

Деталі: Також під час наради обговорили ліквідацію наслідків російських обстрілів цивільних об'єктів, евакуацію з Куп’янського району, допомогу постраждалим, будівництво нового житла на Херсонщині та Київщині.

Крім того, обговорили функціонування "зернового коридору":

Пряма мова: "Перший пішов (перше цивільне судно через новий гуманітарний коридор - ред.). Готуємо наступні кроки".