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Зеленський провів нараду: готують ППО та енергетику до зими, заслухав розвідку

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 17 серпня 2023, 11:57
Зеленський провів нараду: готують ППО та енергетику до зими, заслухав розвідку
фото з telegram Зеленського

Президент Володимир Зеленський провів селекторну нараду, на якій, зокрема, обговорили постачання боєприпасів та техніки, плани ворога, а також підготовку української енергосистеми та ППО до зими.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова: "Щоденний селектор. Тримаємо на постійному контролі постачання техніки та боєприпасів, темпи власного виробництва. МЗС та МО отримали доручення попрацювати з партнерами, щоб у наступних оборонних пакетах було саме те, що потрібно.

Доповіді розвідки щодо тактичних і стратегічних планів противника, стану його ВПК. Підготовка енергосистеми та ППО до зими".

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Деталі: Також під час наради обговорили ліквідацію наслідків російських обстрілів цивільних об'єктів, евакуацію з Куп’янського району, допомогу постраждалим, будівництво нового житла на Херсонщині та Київщині.

Крім того, обговорили функціонування "зернового коридору": 

Пряма мова: "Перший пішов (перше цивільне судно через новий гуманітарний коридор - ред.). Готуємо наступні кроки".

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Теми: ЗеленськийППОвійнаенергетика
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