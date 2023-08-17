Зеленский провел совещание: готовят ПВО и энергетику к зиме, заслушал разведку

Президент Владимир Зеленский провел селекторное совещание, на котором, в частности, обсудили поставки боеприпасов и техники, планы врага, а также подготовку украинской энергосистемы и ПВО к зиме.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Ежедневный селектор. Держим на постоянном контроле поставки техники и боеприпасов, темпы собственного производства. МИД и МО получили поручение поработать с партнерами, чтобы в следующих оборонных пакетах было именно то, что нужно.

Доклады разведки о тактических и стратегических планах противника, состоянии его ВПК. Подготовка энергосистемы и ПВО к зиме".

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Детали: Также во время совещания обсудили ликвидацию последствий российских обстрелов гражданских объектов, эвакуацию из Купянского района, помощь пострадавшим, строительство нового жилья на Херсонщине и Киевщине.

Кроме того, обсудили функционирование "зернового коридора":

Прямая речь: "Первый пошел (первое гражданское судно через новый гуманитарный коридор - ред.). Готовим следующие шаги".