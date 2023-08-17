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На Бахмутському напрямку артилеристи знищили опорний пункт окупантів – Сирський

Четвер, 17 серпня 2023, 12:25
На Бахмутському напрямку артилеристи знищили опорний пункт окупантів – Сирський
СКРИНШОТ: ВІДЕО З TELEGRAM СИРСЬКОГО

Воїни 22-ої окремої механізованої бригади на Бахмутському напрямку знищили замаскований опорний пункт окупантів.

Джерело: командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський в Telegram

Пряма мова: "22-га ОМБр з САУ 2С-1 "Гвоздика" знищує росіян. Аеророзвідка виявила опорний пункт окупантів, які намагалися замаскувати свої позиції в лісосмузі. Проте координати вже отримали артилеристи. Декілька хвилин і влучними пострілами росіян відправлено на концерт до Кобзона".

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Передісторія:

  • 16 серпня Сирський прибув до частин сил оборони на Куп’янському напрямку у зв’язку з ускладненням ситуації. Для зміцнення оборони прийняли важливі рішення.
  • Сирський в інтерв′ю українській службі BBC заявляв, що для відвоювання Бахмута створені всі умови, але зі значно меншими втратами, ніж знадобилося загарбникам для захоплення міста.

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