На Бахмутському напрямку артилеристи знищили опорний пункт окупантів – Сирський

Воїни 22-ої окремої механізованої бригади на Бахмутському напрямку знищили замаскований опорний пункт окупантів.

Джерело: командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський в Telegram

Пряма мова: "22-га ОМБр з САУ 2С-1 "Гвоздика" знищує росіян. Аеророзвідка виявила опорний пункт окупантів, які намагалися замаскувати свої позиції в лісосмузі. Проте координати вже отримали артилеристи. Декілька хвилин і влучними пострілами росіян відправлено на концерт до Кобзона".

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