На Бахмутском направлении артиллеристы уничтожили опорный пункт оккупантов - Сырский
Четверг, 17 августа 2023, 12:25
Воины 22-й отдельной механизированной бригады на Бахмутском направлении уничтожили замаскированный опорный пункт оккупантов.
Источник: командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сырский в Telegram
Прямая речь: "22-я ОМБр с САУ 2С-1 "Гвоздика" уничтожает россиян. Аэроразведка обнаружила опорный пункт оккупантов, которые пытались замаскировать свои позиции в лесополосе. Однако координаты уже получили артиллеристы. Несколько минут и меткими выстрелами россиян отправлено на концерт к Кобзону".
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Предыстория:
- 16 августа Сырский прибыл в части сил обороны на Купянском направлении в связи с осложнением ситуации. Для укрепления обороны приняли важные решения.
- Сырский в интервью украинской службе BBC заявлял, что для отвоевания Бахмута созданы все условия, но со значительно меньшими потерями, чем понадобилось захватчикам для захвата города.