На Бахмутском направлении артиллеристы уничтожили опорный пункт оккупантов - Сырский

Воины 22-й отдельной механизированной бригады на Бахмутском направлении уничтожили замаскированный опорный пункт оккупантов.

Источник: командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сырский в Telegram

Прямая речь: "22-я ОМБр с САУ 2С-1 "Гвоздика" уничтожает россиян. Аэроразведка обнаружила опорный пункт оккупантов, которые пытались замаскировать свои позиции в лесополосе. Однако координаты уже получили артиллеристы. Несколько минут и меткими выстрелами россиян отправлено на концерт к Кобзону".

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