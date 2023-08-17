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На Бахмутском направлении артиллеристы уничтожили опорный пункт оккупантов - Сырский

Четверг, 17 августа 2023, 12:25
На Бахмутском направлении артиллеристы уничтожили опорный пункт оккупантов - Сырский
СКРИНШОТ: ВИДЕО ИЗ ТЕЛЕГРАММА СЫРСКОГО

Воины 22-й отдельной механизированной бригады на Бахмутском направлении уничтожили замаскированный опорный пункт оккупантов.

Источник: командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сырский в Telegram

Прямая речь: "22-я ОМБр с САУ 2С-1 "Гвоздика" уничтожает россиян. Аэроразведка обнаружила опорный пункт оккупантов, которые пытались замаскировать свои позиции в лесополосе. Однако координаты уже получили артиллеристы. Несколько минут и меткими выстрелами россиян отправлено на концерт к Кобзону".

Предыстория:

  • 16 августа Сырский прибыл в части сил обороны на Купянском направлении в связи с осложнением ситуации. Для укрепления обороны приняли важные решения.
  • Сырский в интервью украинской службе BBC заявлял, что для отвоевания Бахмута созданы все условия, но со значительно меньшими потерями, чем понадобилось захватчикам для захвата города.

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