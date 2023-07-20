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Сирський пояснив стратегічне значення Бахмута: створені всі умови, щоб повернути місто

Станіслав ПогоріловЧетвер, 20 липня 2023, 11:07
Сирський пояснив стратегічне значення Бахмута: створені всі умови, щоб повернути місто
Олександр Сирський, фото: Getty Images

Для відвоювання Бахмута створені всі умови, але зі значно меншими втратами, ніж знадобилося загарбникам для захоплення міста.

Джерело: командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський в інтерв′ю українській службі BBC

Пряма мова Сирського: "На цей час створені всі умови для того, щоб нам повернути це місто (Бахмут - ред.), але з меншими у десятки разів втратами".

Деталі: За його словами, Бахмут має стратегічне значення, у першу чергу тому, що є центром зосередження основних напрямків і доріг. Зокрема, через місто ідуть дороги з Дебальцевого, Сіверська, Горлівки, Костянтинівки і Слов'янська. "Використовуючи розвинуту мережу доріг російські війська можуть наступати в щонайменше в трьох таких операційних напрямках", - підкреслив Сирський.

Також навколо Бахмута зосереджені різного роду панівні висоти, які дозволяють контролювати велику частину місцевості навколо на підступах до міста, що підвищує його роль як плацдарму для подальших наступальних дій.

"Буквально за три кілометри за Бахмутом розпочинаються наступне місто Часів Яр. І тут нам дуже важливо зупинити ворога в Бахмуті, який там перебуває в низині", - пояснив Сирський.

Також командувач вважає помилкою, коли ПВК "Вагнер" повністю "заліз" в Бахмут, оскільки зазнавши шалених втрат, угруповання фактично втратило свою боєздатність.

Що було раніше: Перед цим Сирський повідомляв, що американські касетні боєприпаси вже прибули в Україну і незабаром будуть готові до використання; за інформацією ЗМІ, їх планують застосувати у Бахмуті.

Теми: БахмутвійнаЗбройні сили
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