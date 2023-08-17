Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Літаки F-16 будуть, щойно завершаться навчання пілотів – глава МЗС

Валентина РоманенкоЧетвер, 17 серпня 2023, 13:02
Літаки F-16 будуть, щойно завершаться навчання пілотів – глава МЗС
F-16 ілюстративне фото

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба каже, що Україна отримає винищувачі F-16, коли завершаться тренування українських пілотів.

Джерело: Кулеба в ефірі телеканалу "1+1"

Пряма мова: "Щойно завершаться тренування (будуть літаки –ред.). Я думаю, що з тренувань українські пілоти повернуться і літаки разом з ними теж (прибудуть). Може не прилетять прямо в кабінах, але це буде синхронізований процес.

Повірте, цього тижня у президента щодня наради і розмови про пришвидшення цього процесу. Скажу дипломатично: думаю, що незабаром будуть хороші новини".

Реклама:

Деталі: Очільник МЗС зазначив, що питання літаків F-16 уже не політичне, а суто технічне.

Що передувало: Речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону зазначив, що найближчої осені і зими, очевидно, Україна не зможе захищати своє небо американськими винищувачами F-16.

Нагадаємо: Наразі навчання українських пілотів на літаках  F-16 ще не стартували.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: винищувачіМЗС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ексочільник СБУ Баканов зареєстрував ФОП і може здавати житло в оренду

відеоБійці ЗСУ підняли український прапор на лівому березі Херсонщини 

відеоПоліція візьметься за полтавського фітнес-тренера, який плюнув у ветерана війни

відео У Росії впав вертоліт ФСБ: екіпаж загинув

Ватикан намагається "відбілити" слова Папи про "велику Росію"

В Україні відкрили нове родовище на мільярд кубометрів газу

Усі новини...
винищувачі
США перехопили чотири бомбардувальники Росії в районі Аляски
Біля Британії перехопили два військових літаки РФ
Контрнаступ України може бути успішним і без F-16 – NYT
Останні новини
17:39
Криптобіржа OLX слідом за Binance оголосила про обмеження для росіян
17:26
Зеленський звільнив керівника СБУ Закарпатської області
17:20
Путін уперше після видачі ордера на його арешт зібрався за кордон – ЗМІ
17:01
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
16:55
Лікарі "витискали" дитину: на Хмельниччині жінка заявила про знущання під час пологів, немовля в реанімації
16:53
фото На Херсонщині загинув тракторист: підірвався на російській міні
16:49
Оприлюднено нову Стратегію розвитку фінансового сектору України
16:21
Ексочільник СБУ Баканов зареєстрував ФОП і може здавати житло в оренду
16:01
"Владу" окупантів з Токмака перевозять в інше місто – Федоров
16:00
фото"Через стрес втратила рівновагу": в Охматдиті заново навчили ходити 2-річну дівчинку з Маріуполя
Усі новини...
Реклама: