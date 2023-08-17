Літаки F-16 будуть, щойно завершаться навчання пілотів – глава МЗС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба каже, що Україна отримає винищувачі F-16, коли завершаться тренування українських пілотів.

Джерело: Кулеба в ефірі телеканалу "1+1"

Пряма мова: "Щойно завершаться тренування (будуть літаки –ред.). Я думаю, що з тренувань українські пілоти повернуться і літаки разом з ними теж (прибудуть). Може не прилетять прямо в кабінах, але це буде синхронізований процес.

Повірте, цього тижня у президента щодня наради і розмови про пришвидшення цього процесу. Скажу дипломатично: думаю, що незабаром будуть хороші новини".

Деталі: Очільник МЗС зазначив, що питання літаків F-16 уже не політичне, а суто технічне.

Що передувало: Речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону зазначив, що найближчої осені і зими, очевидно, Україна не зможе захищати своє небо американськими винищувачами F-16.

Нагадаємо: Наразі навчання українських пілотів на літаках F-16 ще не стартували.