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Самолеты F-16 будут, как только завершатся учения пилотов – глава МИД

Валентина РоманенкоЧетверг, 17 августа 2023, 13:02
Самолеты F-16 будут, как только завершатся учения пилотов – глава МИД
F-16 иллюстративное фото

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорит, что Украина получит истребители F-16, когда завершатся тренировки украинских пилотов.

Источник: Кулеба в эфире телеканала "1+1"

Прямая речь: "Как только завершатся тренировки (будут самолеты -ред.). Я думаю, что с тренировок украинские пилоты вернутся и самолеты вместе с ними тоже (прибудут). Может не прилетят прямо в кабинах, но это будет синхронизированный процесс.

Поверьте, на этой неделе у президента ежедневно совещания и разговоры об ускорении этого процесса. Скажу дипломатично: думаю, что вскоре будут хорошие новости".

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Детали: Глава МИД отметил, что вопрос самолетов F-16 уже не политический, а чисто технический.

Что предшествовало: Спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона отметил, что ближайшей осенью и зимой, очевидно, Украина не сможет защищать свое небо американскими истребителями F-16.

Напомним: на данный момент обучение украинских пилотов на самолетах F-16 еще не стартовало.

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Темы: истребителиМИД
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