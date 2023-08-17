Контратаки росіян на Урожайне не мають успіху – Нацгвардія
Четвер, 17 серпня 2023, 13:25
Російські війська намагаються штурмувати визволене Урожайне Донецької області, втім підрозділи Національної гвардії відбивають контратаки противника.
Джерело: брифінг т.в.о. директора департаменту планування застосування ГУ Нацгвардії Микола Уршалович
Пряма мова: "Підрозділи Національної гвардії забезпечили підтримку Сил Оборони в результаті штурмові групи Збройних Сил звільнили Урожайне Донецької області.
Підрозділи Національної гвардії провели зачистку і розмінування звільненого населеного пункту. Наразі закріпилися на досягнутих рубежах та відбивають контратаки штурмових груп противника, які намагаються повернути втрачене положення".
Передісторія:
- У середу 16 серпня Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські захисники звільнили Урожайне, що в Донецькій області.
- Вранці 17 серпня Речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов заявив, що українські війська мали успіх південніше звільненого напередодні Урожайного в Донецькій області.