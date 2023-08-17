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Контратаки росіян на Урожайне не мають успіху – Нацгвардія

"Українська правда"Четвер, 17 серпня 2023, 13:25
Контратаки росіян на Урожайне не мають успіху – Нацгвардія
СКРИНШОТ З ВІДЕО ВИЗВОЛЕННЯ УРОЖАЙНОГО / 35 ОБрМП

Російські війська намагаються штурмувати визволене Урожайне Донецької області, втім підрозділи Національної гвардії відбивають контратаки противника.

Джерело: брифінг т.в.о. директора департаменту планування застосування ГУ Нацгвардії Микола Уршалович

Пряма мова: "Підрозділи Національної гвардії забезпечили підтримку Сил Оборони в результаті штурмові групи Збройних Сил звільнили Урожайне Донецької області.

Підрозділи Національної гвардії провели зачистку і розмінування звільненого населеного пункту. Наразі закріпилися на досягнутих рубежах та відбивають контратаки штурмових груп противника, які намагаються повернути втрачене положення".

Передісторія:

  • У середу 16 серпня Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські захисники звільнили Урожайне, що в Донецькій області.
  • Вранці 17 серпня Речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов заявив, що українські війська мали успіх південніше звільненого напередодні Урожайного в Донецькій області.

Теми: війнаУкраїнаДонецька область
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