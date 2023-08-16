ВСУ освободили Урожайное − Маляр подтвердила официально
Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские защитники освободили Урожайжое, Донецкой области.
Источник: Маляр в Telegram, Military Media Center, Генштаб
Прямая речь: "Урожайное освободили. Наши защитники закрепляются на рубежах
Наступательные действия продолжаются".
Детали: Спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.
По словам Ковалева, украинские военные наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.
В Генштабе добавили, что на Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах. Продолжаются тяжелые бои.
Противник вел безуспешные наступательные действия в районах Марьинки и Красногоровки. Враг оказывает мощное сопротивление, осуществляет перемещение подразделений и войск. Активно применяет резервы.
Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. На Купянском направлении силы обороны отбили атаки в районе юго-восточнее Ольшаны и восточнее Петропавловки.
Об успехе у Урожайного в Минобороны сообщали несколько дней подряд.
Ранее военные освободили Старомайорское.
Напомним:
- 14 августа заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские защитники за прошедшую неделю освободили 3 кв. км на Бахмутском направлении.
- Маляр сообщила, что защитники имеют успех в Урожайном на южном фронте и ведут наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях.
- 15 августа представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев сообщил, что защитники имели успех и направлении Урожайного и закрепляются там на достигнутых рубежах.