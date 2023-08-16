ВСУ освободили Урожайное − Маляр подтвердила официально

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские защитники освободили Урожайжое, Донецкой области.

Источник: Маляр в Telegram, Military Media Center, Генштаб

Прямая речь: "Урожайное освободили. Наши защитники закрепляются на рубежах

Наступательные действия продолжаются".

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Детали: Спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.

По словам Ковалева, украинские военные наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

В Генштабе добавили, что на Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах. Продолжаются тяжелые бои.

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Противник вел безуспешные наступательные действия в районах Марьинки и Красногоровки. Враг оказывает мощное сопротивление, осуществляет перемещение подразделений и войск. Активно применяет резервы.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. На Купянском направлении силы обороны отбили атаки в районе юго-восточнее Ольшаны и восточнее Петропавловки.

Об успехе у Урожайного в Минобороны сообщали несколько дней подряд.

Ранее военные освободили Старомайорское.

Напомним: