Контратаки россиян на Урожайное не имеют успеха – Нацгвардия
Четверг, 17 августа 2023, 13:25
Российские войска пытаются штурмовать освобожденное Урожайное Донецкой области, впрочем подразделения Национальной гвардии отражают контратаки противника.
Источник: брифинг и.о. директора департамента планирования применения ГУ Нацгвардии Николай Уршалович
Прямая речь: "Подразделения Национальной гвардии обеспечили поддержку Сил Обороны в результате штурмовые группы Вооруженных Сил освободили Урожайное Донецкой области.
Подразделения Национальной гвардии провели зачистку и разминирование освобожденного населенного пункта. Сейчас закрепились на достигнутых рубежах и отражают контратаки штурмовых групп противника, которые пытаются вернуть утраченное положение".
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Предыстория:
- В среду 16 августа заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские защитники освободили Урожайное, что в Донецкой области.
- Утром 17 августа представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев заявил, что украинские войска имели успех южнее освобожденного накануне Урожайного в Донецкой области.