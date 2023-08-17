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Контратаки россиян на Урожайное не имеют успеха – Нацгвардия

"Украинская правда"Четверг, 17 августа 2023, 13:25
Контратаки россиян на Урожайное не имеют успеха – Нацгвардия
СКРИНШОТ С ВИДЕО ВЫЗВОЛА УРОЖАЙНОГО / 35 ОБрМП

Российские войска пытаются штурмовать освобожденное Урожайное Донецкой области, впрочем подразделения Национальной гвардии отражают контратаки противника.

Источник: брифинг и.о. директора департамента планирования применения ГУ Нацгвардии Николай Уршалович

Прямая речь: "Подразделения Национальной гвардии обеспечили поддержку Сил Обороны в результате штурмовые группы Вооруженных Сил освободили Урожайное Донецкой области.

Подразделения Национальной гвардии провели зачистку и разминирование освобожденного населенного пункта. Сейчас закрепились на достигнутых рубежах и отражают контратаки штурмовых групп противника, которые пытаются вернуть утраченное положение".

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Предыстория:

  • В среду 16 августа заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские защитники освободили Урожайное, что в Донецкой области.
  • Утром 17 августа представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев заявил, что украинские войска имели успех южнее освобожденного накануне Урожайного в Донецкой области.

Темы: войнаУкраинаДонецкая область
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