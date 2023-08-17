Контратаки россиян на Урожайное не имеют успеха – Нацгвардия

Российские войска пытаются штурмовать освобожденное Урожайное Донецкой области, впрочем подразделения Национальной гвардии отражают контратаки противника.

Источник: брифинг и.о. директора департамента планирования применения ГУ Нацгвардии Николай Уршалович

Прямая речь: "Подразделения Национальной гвардии обеспечили поддержку Сил Обороны в результате штурмовые группы Вооруженных Сил освободили Урожайное Донецкой области.

Подразделения Национальной гвардии провели зачистку и разминирование освобожденного населенного пункта. Сейчас закрепились на достигнутых рубежах и отражают контратаки штурмовых групп противника, которые пытаются вернуть утраченное положение".

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