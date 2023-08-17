Суд визнав винним Герасимова у недекларуванні будинку в Іспанії, але не покарав
Четвер, 17 серпня 2023, 21:19
Вищий антикорупційний суд визнав винним народного депутата від фракції "Європейська солідарність" Артура Герасимова у тому, що він не вніс у декларацію будинок в Іспанії. При цьому суд звільнив його від покарання через закінчення терміну давності.
Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура, громадська організація Transparency International Ukraine
Деталі: Герасимову призначили штраф у 51 тис. грн і позбавили права обіймати певні посади в органах державної влади терміном на 1 рік.
Водночас нардепа звільнили від покарання через закінчення терміну давності справи.
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Передісторія:
- 16 січня НАБУ оголосило Герасимову про підозру у недекларуванні нерухомості в Іспанії. Йдеться про двоповерхове житло дуплексного типу та паркомісце в провінції Аліканте (Іспанія) вартістю 190 тисяч євро (станом на 2013 рік), а також 1,6 тисяч доларів на рахунках в українських банках.
- Герасимов висловив упевненість, що виграє у суді цю справу.