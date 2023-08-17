Суд визнав винним Герасимова у недекларуванні будинку в Іспанії, але не покарав

Вищий антикорупційний суд визнав винним народного депутата від фракції "Європейська солідарність" Артура Герасимова у тому, що він не вніс у декларацію будинок в Іспанії. При цьому суд звільнив його від покарання через закінчення терміну давності.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура, громадська організація Transparency International Ukraine

Деталі: Герасимову призначили штраф у 51 тис. грн і позбавили права обіймати певні посади в органах державної влади терміном на 1 рік.

Водночас нардепа звільнили від покарання через закінчення терміну давності справи.

Передісторія: