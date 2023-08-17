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Суд признал виновным Герасимова в недекларировании дома в Испании, но не наказал

"Украинская правда"Четверг, 17 августа 2023, 21:19
Суд признал виновным Герасимова в недекларировании дома в Испании, но не наказал

Высший антикоррупционный суд признал виновным народного депутата от фракции "Европейская солидарность" Артура Герасимова в том, что он не внес в декларацию дом в Испании. При этом суд освободил его от наказания из-за истечения срока давности.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура, общественная организация Transparency International Ukraine

Детали: Герасимову назначили штраф в 51 тыс. грн и лишили права занимать определенные должности в органах государственной власти сроком на 1 год. 

В то же время нардепа освободили от наказания из-за истечения срока давности дела. 

Предыстория: 

  • 16 января НАБУ объявило Герасимову о  подозрении в недекларировании недвижимости в Испании. Речь идет о двухэтажном жилье дуплексного типа и паркоместе в провинции Аликанте (Испания) стоимостью 190 тысяч евро (по состоянию на 2013 год), а также 1,6 тысяч долларов на счетах в украинских банках.
  • Герасимов выразил уверенность, что выиграет в суде дело.

Темы: ПорошенкоАнтикоррупционный судИспания
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