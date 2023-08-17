Туреччина попередила Росію щодо ескалації судноплавства в Чорному морі
Туреччина обговорила з Росією інцидент із суховантажем Şükrü Okan, який минулими вихідними затримали російські військові, й застерегла від спроб ескалації у Чорному морі.
Джерело: Про це йдеться в повідомленні Центру протидії дезінформації (DMM) при управлінні комунікацій президента Туреччини, передає "Європейська правда"
Деталі: Повідомлення DMM стосувалось спростування повідомлень про нібито "напад російських військових на турецьке судно". Там пояснили, що інцидент із Şükrü Okan стався в міжнародних водах, а судно, хоч і належить турецькій компанії, перебувало під прапором Панами.
"Незважаючи на все це, після втручання в рух судна співрозмовники в Російській Федерації були належним чином попереджені, щоб уникнути подібних спроб ескалації напруженості в Чорному морі", – додали в турецькій адміністрації.
Що було раніше:
- Міноборони Росії РФ заявило, що вранці 13 серпня у Чорному морі корабель росіян відкрив "попереджувальний" вогонь по суховантажу Sukru Okan під прапором Палау, що прямував у порт Ізмаїл, коли судно не відреагувало на вимоги росіян зупинитися для огляду.
- Після того росіяни нібито висаджувалися на судно та проводили огляд, а далі відпустили корабель.
- Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm заявляє, що росіяни збрехали про огляд Sukru Okan та попереджувальні постріли, а насправді були лише погрози в ефірі.
- МЗС України засудило провокативні дії РФ щодо турецького цивільного судна Sukru Okan.