Турция предупредила Россию об эскалации судоходства в Черном море

Турция обсудила с Россией инцидент с сухогрузом Şükrü Okan, который в минувшие выходные задержали российские военные, и предостерегла от попыток эскалации в Черном море.

Источник: Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации (DMM) при управлении коммуникаций президента Турции, передает "Европейская правда"

Детали: Сообщение DMM касалось опровержения сообщений о якобы "нападении российских военных на турецкое судно". Там пояснили, что инцидент с Şükrü Okan произошел в международных водах, а судно, хоть и принадлежит турецкой компании, находилось под флагом Панамы.

"Несмотря на все это, после вмешательства в движение судна собеседники в Российской Федерации были должным образом предупреждены, чтобы избежать подобных попыток эскалации напряженности в Черном море", – добавили в турецкой администрации.

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