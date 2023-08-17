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Турция предупредила Россию об эскалации судоходства в Черном море

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 17 августа 2023, 22:21
Турция предупредила Россию об эскалации судоходства в Черном море
Фото: Getty Images

Турция обсудила с Россией инцидент с сухогрузом Şükrü Okan, который в минувшие выходные задержали российские военные, и предостерегла от попыток эскалации в Черном море.

Источник: Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации (DMM) при управлении коммуникаций президента Турции, передает "Европейская правда"

Детали: Сообщение DMM касалось опровержения сообщений о якобы "нападении российских военных на турецкое судно". Там пояснили, что инцидент с Şükrü Okan произошел в международных водах, а судно, хоть и принадлежит турецкой компании, находилось под флагом Панамы.

"Несмотря на все это, после вмешательства в движение судна собеседники в Российской Федерации были должным образом предупреждены, чтобы избежать подобных попыток эскалации напряженности в Черном море", – добавили в турецкой администрации.

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Что предшествовало:

  • Минобороны России РФ заявило, что утром 13 августа в Черном море корабль россиян открыл "предупредительный" огонь по сухогрузу Sukru Okan под флагом Палау, который направлялся в порт Измаил, когда судно не отреагировало на требования россиян остановиться для осмотра.
  • После этого россияне якобы высаживались на судно и проводили осмотр, а дальше отпустили корабль.
  • Международное разведывательное сообщество InformNapalm заявляет, что россияне солгали об осмотре Sukru Okan и предупредительных выстрелах, а на самом деле были только угрозы в эфире.
  • МИД Украины осудил провокационные действия РФ в отношении турецкого гражданского судна Sukru Okan.

Темы: Черное мореТурцияРосcия
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