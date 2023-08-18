Гетманцев заявив про замах на заступника голови податкової служби. МВС підтвердило
Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив про замах на заступника голови Державної податкової служби Євгена Сокура.
Джерело: Гетманцев у Telegram, очільник МВС Ігор Клименко у коментарі УП
Пряма мова: "Зі вчора почали просочуватись окремі чутки, але поліція просила не розголошувати до ранку жодної інформації. До ранку.
Тому відповім всім одночасно зараз.
Так, вчора о 7.50 стався замах на вбивство заступника голови ДПС України Євгена Сокура. Напад в центрі міста. Замовники - схемщики, що втратили "бізнес" та перейшли межу. Євгена вдалося врятувати злагодженими діями карного розшуку. Низький уклін професіоналам з Департаменту карного розшуку Нацполу!
Зловмисники - виконавці затримані та дають покази на замовників".
Оновлено: У коментарі "Українській правді" очільник МВС Ігор Клименко підтвердив затримання групи зловмисників, деталі правоохоронці обіцяють згодом.
Пряма мова: "Так, оперативники карного розшуку Національної поліції вчора затримали групу осіб, які планували напад на заступника керівника Державної податкової служби України. Триває слідство. Деталі згодом розкажуть в поліції".