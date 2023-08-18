Гетманцев заявив про замах на заступника голови податкової служби. МВС підтвердило

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив про замах на заступника голови Державної податкової служби Євгена Сокура.

Джерело: Гетманцев у Telegram, очільник МВС Ігор Клименко у коментарі УП

Пряма мова: "Зі вчора почали просочуватись окремі чутки, але поліція просила не розголошувати до ранку жодної інформації. До ранку.

Тому відповім всім одночасно зараз.

Так, вчора о 7.50 стався замах на вбивство заступника голови ДПС України Євгена Сокура. Напад в центрі міста. Замовники - схемщики, що втратили "бізнес" та перейшли межу. Євгена вдалося врятувати злагодженими діями карного розшуку. Низький уклін професіоналам з Департаменту карного розшуку Нацполу!

Зловмисники - виконавці затримані та дають покази на замовників".

Оновлено: У коментарі "Українській правді" очільник МВС Ігор Клименко підтвердив затримання групи зловмисників, деталі правоохоронці обіцяють згодом.

Пряма мова: "Так, оперативники карного розшуку Національної поліції вчора затримали групу осіб, які планували напад на заступника керівника Державної податкової служби України. Триває слідство. Деталі згодом розкажуть в поліції".