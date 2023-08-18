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Гетманцев заявил о покушении на заместителя главы налоговой службы. МВД подтвердило

Валентина РоманенкоПятница, 18 августа 2023, 08:56
Гетманцев заявил о покушении на заместителя главы налоговой службы. МВД подтвердило
фото из ТГ Гетманцева

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил о покушении на заместителя председателя Государственной налоговой службы Евгения Сокура.

Источник: Гетманцев в Telegram, глава МВД Игорь Клименко в комментарии УП

Прямая речь: "Со вчерашнего дня начали просачиваться отдельные слухи, но полиция просила не разглашать до утра никакой информации. До утра.

Поэтому отвечу всем одновременно сейчас.

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Так, вчера в 7.50 произошло покушение на убийство заместителя председателя ГНС Украины Евгения Сокура. Нападение в центре города. Заказчики - схемщики, потерявшие "бизнес" и перешедшие черту. Евгения удалось спасти слаженными действиями уголовного розыска. Низкий поклон профессионалам из Департамента уголовного розыска Нацпола!

 

Злоумышленники - исполнители задержаны и дают показания на заказчиков".

 

Обновлено: В комментарии "Украинской правде" глава МВД Игорь Клименко подтвердил задержание группы злоумышленников, детали правоохранители обещают позже.

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Прямая речь: "Так, оперативники уголовного розыска Национальной полиции вчера задержали группу лиц, которые планировали нападение на заместителя руководителя Государственной налоговой службы Украины. Продолжается следствие. Детали позже расскажут в полиции".

Темы: Налоговая службакриминал
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