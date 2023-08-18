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WP: Разведка США считает, что ВСУ не достигнут ключевой цели наступления этим летом

Татьяна ЛозовенкоПятница, 18 августа 2023, 09:58
WP: Разведка США считает, что ВСУ не достигнут ключевой цели наступления этим летом
Украинские защитники в Запорожской области, WP

Американская разведка считает, что украинские войска во время наступления этим летом не достигнут его ключевой цели – деоккупации Мелитополя и разрыва сухопутного коридора между Россией и Крымом.

Источник: The Washington Post со ссылкой на собеседников, знакомых с "секретным прогнозом" американской разведки, украинских, американских и европейских чиновников, которые говорили на условиях анонимности

Детали: Как утверждают источники издания, по оценкам американской разведки, наступление Украины не сможет достичь города Мелитополь. Таким образом, если прогноз оправдается, Украина не выполнит главную цель наступления - разорвать сухопутный коридор России с оккупированным Крымом.

Дословно WP: "Такая мрачная оценка основывается на способности России защищать оккупированную территорию с помощью фаланги минных полей и окопов, и, вероятно, побудит Киев и западные столицы обвинять друг друга в том, почему наступление, на которое было потрачено десятки миллиардов долларов западного вооружения и военной техники, не достигло своих целей".

Больше деталей: По словам американских чиновников, украинские войска, которые продвигаются в Мелитополь из села Роботино, расположенного более чем в 50 милях (около 80 км - ред.) от города, будут оставаться в нескольких милях от него. Офис директора Национальной разведки США отказался от комментариев.

Расстояние от Роботино до Мелитоля
Расстояние от Роботино до Мелитоля
скрин з deepstate

WP вспоминает, что Украина вложила огромные ресурсы в Бахмут, в том числе человеческие жизни и боеприпасы. Некоторые в администрации Байдена выражают опасения, что обязательства на востоке могут подорвать потенциал наступления на юге.

Новая оценка разведки совпадает с "секретным февральским прогнозом" США, который, как считается, был слит в Discord. В нем говорится, что нехватка оборудования и численности войск может означать, что наступление останется "очень далеким" от достижения его цели - разрыва сухопутного моста в Крым до августа.  В этой оценке Мелитополь или Мариуполь определены как цели "для того, чтобы лишить Россию сухопутного доступа в Крым".

Также WP сообщило, что темп украинского наступления замедлен в том числе из-за решения украинского командования уменьшить потери на поле боя, несмотря на ожидания западных союзников.

Дословно WP: "Шансы невелики. Один из представителей оборонного ведомства сказал, что Украина может нарушить исторические нормы и продолжить наступление зимой, когда все, включая обеспечение солдат теплом и запасами еды и боеприпасов, становится намного сложнее.

Но это будет зависеть от нескольких важных факторов, таких как наличие отдыха, необходимого войскам после тяжелого боевого сезона. Это также будет зависеть от того, сколько специализированного оборудования и одежды для холодной погоды у них есть в наличии, сказал представитель оборонного ведомства. Но Москва также может превзойти своих конкурентов во время зимних военных операций. Потому что, как отметил представителей ведомства, известно, что россияне способны воевать в холодную погоду".

Справочно: Мелитополь имеет решающее значение для украинского наступления, поскольку считается воротами в Крым. Город находится на пересечении двух важных автомагистралей и железнодорожной линии, которые позволяют России перебрасывать военных и технику с полуострова на другие оккупированные территории на юге Украины.

Напомним: 

  • В конце июня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что за деоккупацию каждого метра украинской земли воины платят кровью, поэтому его раздражают внешние комментарии о том, что наступление происходит медленнее, чем ожидали.
  • Глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью AFP, комментируя темп продвижения ВСУ, заявил, что Украина не прекратит борьбу, и "нас не волнует, сколько времени это займет". Кулеба также призвал критиков темпа украинского наступления присоединиться к иностранному легиону.
  • Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что украинское наступление - не голливудский фильм, и на карту поставлены жизни людей. В то же время он признавал, что прогресс на поле боя был "медленнее, чем хотелось бы" с начала наступления ВСУ. 
  • В одном из выступлений он объяснял, что наступление должно было начаться весной, когда россияне еще не успели построить столько линий обороны, включая минирование территорий. В то же время тогда у Украины не было достаточного количества боеприпасов.

Темы: СШАконтрнаступлениевойнаМелитополь
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