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Виїзд українців із окупації активізувався, зокрема через піший перехід на Сумщині – Верещук

"Українська правда"П'ятниця, 18 серпня 2023, 12:25
Виїзд українців із окупації активізувався, зокрема через піший перехід на Сумщині – Верещук
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ З TELEGRAM ДСНС

Віцепрем'єр – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала мешканців тимчасово окупованих територій виїжджати в Україну через територію РФ і піший перехід у Сумській області.

Джерело: Ірина Верещук в етері національного телемарафону

Пряма мова: "Я хочу подякувати людям, які виїжджають з окупованих територій. Наразі цей процес активізувався. Наприклад, на сумському напрямку понад 200 людей щодня виїжджає і рятується від окупантів".

"Я закликаю людей виїжджати всіма силами. Хочу зробити оголошення, можливо, на ТОТ не всі знають, що на Сумщині діє безкоштовний евакотранспорт. Я знаю, що люди бояться, не маючи грошей, що їх тут чекає... Вам головне доїхати до переходу, а там ми вам у всьому допоможемо".

Передісторія:

  • 10 серпня Верещук повідомляла, що у Сумській області працює гуманітарний коридор, через який українські громадяни можуть потрапити до України з Росії.
  • На українському кордоні діє волонтерський гуманітарний центр, де всі українці можуть отримати безкоштовну психологічну, юридичну та гуманітарну допомогу, а також переночувати і дістатися до Сум або інших міст України.

Теми: УкраїнакордонРосіяокупація
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