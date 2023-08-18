Выезд украинцев из оккупации активизировался, в частности через пеший переход в Сумской области – Верещук
Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала жителей временно оккупированных территорий выезжать в Украину через территорию РФ и пеший переход в Сумской области.
Источник: Ирина Верещук в эфире национального телемарафона
Прямая речь: "Я хочу поблагодарить людей, которые выезжают с оккупированных территорий. Сейчас этот процесс активизировался. Например, на сумском направлении более 200 человек ежедневно выезжает и спасается от оккупантов".
"Я призываю людей выезжать всеми силами. Хочу сделать объявление, возможно, на ВОТ не все знают, что в Сумской области действует бесплатный эвакотранспорт. Я знаю, что люди боятся, не имея денег, что их здесь ждет... Вам главное доехать до перехода, а там мы вам во всем поможем".
Предыстория:
- 10 августа Верещук сообщала, что в Сумской области работает гуманитарный коридор, через который украинские граждане могут попасть в Украину из России.
- На украинской границе действует волонтерский гуманитарный центр, где все украинцы могут получить бесплатную психологическую, юридическую и гуманитарную помощь, а также переночевать и добраться до Сум или других городов Украины.