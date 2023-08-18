Выезд украинцев из оккупации активизировался, в частности через пеший переход в Сумской области – Верещук

Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала жителей временно оккупированных территорий выезжать в Украину через территорию РФ и пеший переход в Сумской области.

Источник: Ирина Верещук в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Я хочу поблагодарить людей, которые выезжают с оккупированных территорий. Сейчас этот процесс активизировался. Например, на сумском направлении более 200 человек ежедневно выезжает и спасается от оккупантов".

"Я призываю людей выезжать всеми силами. Хочу сделать объявление, возможно, на ВОТ не все знают, что в Сумской области действует бесплатный эвакотранспорт. Я знаю, что люди боятся, не имея денег, что их здесь ждет... Вам главное доехать до перехода, а там мы вам во всем поможем".

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