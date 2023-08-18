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Росія вночі вдарила по Комишувасі на Запоріжжі, зруйновано навчальний заклад

"Українська правда"П'ятниця, 18 серпня 2023, 13:18
Росія вночі вдарила по Комишувасі на Запоріжжі, зруйновано навчальний заклад
ФОТО: ЮРІЙ МАЛАШКО В TELEGRAM

Російські окупанти вночі двома керованими авіаційними бомбами вдарили по житловому кварталу Комишувахи.

Джерело: голова Запорізької ОВА Юрій Малашко в Telegram

Дослівно: "Два удари керованими авіаційними бомбами прийшлися по житловому кварталу.

Зруйновано місцевий навчальний заклад. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені розташовані поруч житлові будинки: потрощені фасади, вибито вікна".

Деталі: Місцева влада повідомляє, що місцеві мешканці не постраждали. Фахівці фіксують наслідки руйнувань та допомагають в їхній ліквідації.

Передісторія:

  • Російських обстрілів минулої доби, 17 серпня, зазнали 9 регіонів України. У Запорізькій області військовослужбовці РФ завдали 79 ударів по 20 населених пунктах.
  • Дві людини загинули у результаті російських обстрілів Запорізького району уночі 14 серпня.

Теми: Запорізька областьвійнаосвіта
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