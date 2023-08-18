Росія вночі вдарила по Комишувасі на Запоріжжі, зруйновано навчальний заклад
П'ятниця, 18 серпня 2023, 13:18
Російські окупанти вночі двома керованими авіаційними бомбами вдарили по житловому кварталу Комишувахи.
Джерело: голова Запорізької ОВА Юрій Малашко в Telegram
Дослівно: "Два удари керованими авіаційними бомбами прийшлися по житловому кварталу.
Зруйновано місцевий навчальний заклад. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені розташовані поруч житлові будинки: потрощені фасади, вибито вікна".
Деталі: Місцева влада повідомляє, що місцеві мешканці не постраждали. Фахівці фіксують наслідки руйнувань та допомагають в їхній ліквідації.
Передісторія:
- Російських обстрілів минулої доби, 17 серпня, зазнали 9 регіонів України. У Запорізькій області військовослужбовці РФ завдали 79 ударів по 20 населених пунктах.
- Дві людини загинули у результаті російських обстрілів Запорізького району уночі 14 серпня.