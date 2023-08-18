Росія вночі вдарила по Комишувасі на Запоріжжі, зруйновано навчальний заклад

Російські окупанти вночі двома керованими авіаційними бомбами вдарили по житловому кварталу Комишувахи.

Джерело: голова Запорізької ОВА Юрій Малашко в Telegram

Дослівно: "Два удари керованими авіаційними бомбами прийшлися по житловому кварталу.

Зруйновано місцевий навчальний заклад. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені розташовані поруч житлові будинки: потрощені фасади, вибито вікна".

Деталі: Місцева влада повідомляє, що місцеві мешканці не постраждали. Фахівці фіксують наслідки руйнувань та допомагають в їхній ліквідації.

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