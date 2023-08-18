Россия ночью ударила по Камышевахе на Запорожье, разрушено учебное заведение
Пятница, 18 августа 2023, 13:18
Российские оккупанты ночью двумя управляемыми авиационными бомбами ударили по жилому кварталу Камышевахи.
Источник: председатель Запорожской ОГА Юрий Малашко в Telegram
Дословно: "Два удара управляемыми авиационными бомбами пришлись по жилому кварталу.
Разрушено местное учебное заведение. Взрывной волной и обломками повреждены расположенные рядом жилые дома: разбиты фасады, выбиты окна".
Детали: Местные власти сообщают, что местные жители не пострадали. Специалисты фиксируют последствия разрушений и помогают в их ликвидации.
Предыстория:
- Российским обстрелам за прошедшие сутки, 17 августа, подверглись 9 регионов Украины. В Запорожской области военнослужащие РФ нанесли 79 ударов по 20 населенным пунктам.
- Два человека погибли в результате российских обстрелов Запорожского района ночью 14 августа.