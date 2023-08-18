Россия ночью ударила по Камышевахе на Запорожье, разрушено учебное заведение

Российские оккупанты ночью двумя управляемыми авиационными бомбами ударили по жилому кварталу Камышевахи.

Источник: председатель Запорожской ОГА Юрий Малашко в Telegram

Дословно: "Два удара управляемыми авиационными бомбами пришлись по жилому кварталу.

Разрушено местное учебное заведение. Взрывной волной и обломками повреждены расположенные рядом жилые дома: разбиты фасады, выбиты окна".

Детали: Местные власти сообщают, что местные жители не пострадали. Специалисты фиксируют последствия разрушений и помогают в их ликвидации.

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