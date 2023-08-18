Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия ночью ударила по Камышевахе на Запорожье, разрушено учебное заведение

"Украинская правда"Пятница, 18 августа 2023, 13:18
Россия ночью ударила по Камышевахе на Запорожье, разрушено учебное заведение
ФОТО: ЮРИЙ МАЛАШКО В ТЕЛЕГРАМ

Российские оккупанты ночью двумя управляемыми авиационными бомбами ударили по жилому кварталу Камышевахи.

Источник: председатель Запорожской ОГА Юрий Малашко в Telegram

Дословно: "Два удара управляемыми авиационными бомбами пришлись по жилому кварталу.

Разрушено местное учебное заведение. Взрывной волной и обломками повреждены расположенные рядом жилые дома: разбиты фасады, выбиты окна".

Детали: Местные власти сообщают, что местные жители не пострадали. Специалисты фиксируют последствия разрушений и помогают в их ликвидации.

Предыстория:

  • Российским обстрелам за прошедшие сутки, 17 августа, подверглись 9 регионов Украины. В Запорожской области военнослужащие РФ нанесли 79 ударов по 20 населенным пунктам.
  • Два человека погибли в результате российских обстрелов Запорожского района ночью 14 августа.

Темы: Запорожская областьвойнаобразование
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоСпутник показал баржи-барикады от украинских дронов возле Крымского моста

МИД Украины отреагировало на призывы Орбана прекратить поддерживать Украину

фотоПришли, угрожали расстрелять: СМИ показали, как выглядит могила Пригожина

фотоВ Полтаве задержали фитнес-тренера, который оскорблял военных

Россия отказала Бразилии в участии в расследовании падения самолета Пригожина

Доцент КПИ рассказывала студентам про "9 лет бомбили Донбасс": предстанет перед судом

Все новости...
Запорожская область
Воздушники предупредили о ракетной опасности для двух областей
Второй российский Ка-52 сбили за утро
На Запорожье россияне обустроили госпиталь на территории гражданского дома – Генштаб
Последние новости
16:43
Суд запретил НАОКВО выносить решение о плагиате в работах и.о. ректора Винницкого медуниверситета
16:39
Румыния и Нидерланды создадут тренировочный центр для пилотов F-16
16:35
В Херсонской области россияне разрушили детсад
16:34
Прибыль "Газпрома" в первом полугодии упала в восемь раз
16:31
Филатов о резонансной стрельбе в Днепре: Полностью на стороне патрульных
16:30
В "Ашане" оценили ущерб, нанесенный обломками российской ракеты магазина в Киеве
16:27
фотоВ центре Киева родственники пропавших и пленных вышли на акцию
16:25
Макрон принял Кулебу во Франции: говорили о поддержке и "формуле мира"
16:20
"Барби" стала самым кассовым фильмом в истории Warner Bros., обойдя фильм о Гарри Поттере
16:08
фотоСпутник показал баржи-барикады от украинских дронов возле Крымского моста
Все новости...
Реклама: