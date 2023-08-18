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Россия ночью ударила по Камышевахе на Запорожье, разрушено учебное заведение

"Украинская правда"Пятница, 18 августа 2023, 13:18
Россия ночью ударила по Камышевахе на Запорожье, разрушено учебное заведение
ФОТО: ЮРИЙ МАЛАШКО В ТЕЛЕГРАМ

Российские оккупанты ночью двумя управляемыми авиационными бомбами ударили по жилому кварталу Камышевахи.

Источник: председатель Запорожской ОГА Юрий Малашко в Telegram

Дословно: "Два удара управляемыми авиационными бомбами пришлись по жилому кварталу.

Разрушено местное учебное заведение. Взрывной волной и обломками повреждены расположенные рядом жилые дома: разбиты фасады, выбиты окна".

Детали: Местные власти сообщают, что местные жители не пострадали. Специалисты фиксируют последствия разрушений и помогают в их ликвидации.

Предыстория:

  • Российским обстрелам за прошедшие сутки, 17 августа, подверглись 9 регионов Украины. В Запорожской области военнослужащие РФ нанесли 79 ударов по 20 населенным пунктам.
  • Два человека погибли в результате российских обстрелов Запорожского района ночью 14 августа.

Темы: Запорожская областьвойнаобразование
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