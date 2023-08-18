Українські біженці в Ізраїлі отримуватимуть безкоштовну меддопомогу до кінця року
Уряд Ізраїлю продовжить забезпечувати українським біженцям соціальну та медичну допомогу щонайменше до кінця цього року.
Джерело: речник МЗС України Олег Ніколенко у коментарі "Українській правді", посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський в Telegram
Пряма мова Ніколенка: "Уряд Ізраїлю ухвалив формальне рішення про продовження соціальної та медичної допомоги українським біженцям до кінця 2023 року. Про це домовився міністр Дмитро Кулеба із його ізраїльським колегою Елі Коеном під час їхньої телефонної розмови 14 серпня".
Деталі: Ніколенко додав, що Україна розраховує "на прогрес ближчим часом і по інших питаннях двосторонніх відносин".
Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський із посиланням на канцелярію ізраїльського прем'єр-міністра також повідомив, що медичну страховку для біженців з України в Ізраїлі продовжено до кінця поточного року.
Передісторія:
- 10 серпня посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук закликав офіційний Єрусалим відмовитися скасування медичного страхування для біженців з України.
- 14 серпня голов МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен пообіцяв, що його країна не буде позбавляти медичного страхування українських біженців.