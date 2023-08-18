Украинские беженцы в Израиле будут получать бесплатную медпомощь до конца года
Правительство Израиля продолжит обеспечивать украинским беженцам социальную и медицинскую помощь как минимум до конца этого года.
Источник: спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии "Украинской правде", посол Израиля в Украине Михаил Бродский в Telegram
Прямая речь Николенко: "Правительство Израиля приняло формальное решение о продлении социальной и медицинской помощи украинским беженцам до конца 2023 года. Об этом договорился министр Дмитрий Кулеба с его израильским коллегой Эли Коэном во время их телефонного разговора 14 августа".
Детали: Николенко добавил, что Украина рассчитывает "на прогресс в ближайшее время и по другим вопросам двусторонних отношений".
Посол Израиля в Украине Михаил Бродский со ссылкой на канцелярию израильского премьер-министра также сообщил, что медицинская страховка для беженцев из Украины в Израиле продлена до конца текущего года.
Предыстория:
- 10 августа посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук призвал официальный Иерусалим отказаться от отмены медицинского страхования для беженцев из Украины.
- 14 августа глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что министр иностранных дел Израиля Эли Коэн пообещал, что его страна не будет лишать медицинского страхования украинских беженцев.