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Украинские беженцы в Израиле будут получать бесплатную медпомощь до конца года   

Александр Шумилин, Елена РощинаПятница, 18 августа 2023, 13:23
Украинские беженцы в Израиле будут получать бесплатную медпомощь до конца года   
Флаги Израиля и Украины, фото с Facebook-страницы посольства Украины в Израиле

Правительство Израиля продолжит обеспечивать украинским беженцам социальную и медицинскую помощь как минимум до конца этого года. 

Источник: спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии "Украинской правде", посол Израиля в Украине Михаил Бродский в Telegram

Прямая речь Николенко: "Правительство Израиля приняло формальное решение о продлении социальной и медицинской помощи украинским беженцам до конца 2023 года. Об этом договорился министр Дмитрий Кулеба с его израильским коллегой Эли Коэном во время их телефонного разговора 14 августа". 

Детали: Николенко добавил, что Украина рассчитывает "на прогресс в ближайшее время и по другим вопросам двусторонних отношений".

Посол Израиля в Украине Михаил Бродский со ссылкой на канцелярию израильского премьер-министра также сообщил, что медицинская страховка для беженцев из Украины в Израиле продлена до конца текущего года.

Предыстория:

Темы: Израильбеженцымедицина
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