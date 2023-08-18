Украинские беженцы в Израиле будут получать бесплатную медпомощь до конца года   

Флаги Израиля и Украины, фото с Facebook-страницы посольства Украины в Израиле

Правительство Израиля продолжит обеспечивать украинским беженцам социальную и медицинскую помощь как минимум до конца этого года.

Источник: спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии "Украинской правде", посол Израиля в Украине Михаил Бродский в Telegram

Прямая речь Николенко: "Правительство Израиля приняло формальное решение о продлении социальной и медицинской помощи украинским беженцам до конца 2023 года. Об этом договорился министр Дмитрий Кулеба с его израильским коллегой Эли Коэном во время их телефонного разговора 14 августа".

Детали: Николенко добавил, что Украина рассчитывает "на прогресс в ближайшее время и по другим вопросам двусторонних отношений".

Посол Израиля в Украине Михаил Бродский со ссылкой на канцелярию израильского премьер-министра также сообщил, что медицинская страховка для беженцев из Украины в Израиле продлена до конца текущего года.

Предыстория: