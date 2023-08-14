Ізраїль пообіцяв не скасовувати медстрахування українських біженців – Кулеба
Понеділок, 14 серпня 2023, 17:18
Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен пообіцяв, що його країна не буде позбавляти медичного страхування українських біженців.
Джерело: голова українського МЗС Дмитро Кулеба в Twitter
Пряма мова: "Я поговорив з Елі Коеном. Він запевнив мене, що медичне страхування для українців в Ізраїлі збережеться, проблема буде вирішена найближчим часом".
Деталі: Кулеба подякував ізраїльському колезі.
I spoke with @EliCoh1. He assured me that health insurance for Ukrainians in Israel will remain in place; the problem will be resolved soon. I thank my Israeli counterpart, who is personally taking care of this. We also discussed a broader bilateral agenda.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 14, 2023
Що передувало:
- Нещодавно ізраїльський уряд вирішив скасувати медичне страхування для біженців з України.
- Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук закликав офіційний Єрусалим відмовитися від цього кроку.