Ізраїль пообіцяв не скасовувати медстрахування українських біженців – Кулеба

Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен пообіцяв, що його країна не буде позбавляти медичного страхування українських біженців.

Джерело: голова українського МЗС Дмитро Кулеба в Twitter

Пряма мова: "Я поговорив з Елі Коеном. Він запевнив мене, що медичне страхування для українців в Ізраїлі збережеться, проблема буде вирішена найближчим часом".

Деталі: Кулеба подякував ізраїльському колезі.

I spoke with @EliCoh1. He assured me that health insurance for Ukrainians in Israel will remain in place; the problem will be resolved soon. I thank my Israeli counterpart, who is personally taking care of this. We also discussed a broader bilateral agenda.