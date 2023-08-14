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Ізраїль пообіцяв не скасовувати медстрахування українських біженців – Кулеба

Євген КізіловПонеділок, 14 серпня 2023, 17:18
Ізраїль пообіцяв не скасовувати медстрахування українських біженців – Кулеба
Дмитро Кулеба, фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен пообіцяв, що його країна не буде позбавляти медичного страхування українських біженців.

Джерело: голова українського МЗС Дмитро Кулеба в Twitter

Пряма мова: "Я поговорив з Елі Коеном. Він запевнив мене, що медичне страхування для українців в Ізраїлі збережеться, проблема буде вирішена найближчим часом".

Деталі: Кулеба подякував ізраїльському колезі.

Що передувало:

  • Нещодавно ізраїльський уряд вирішив скасувати медичне страхування для біженців з України.
  • Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук закликав офіційний Єрусалим відмовитися від цього кроку.

Теми: ІзраїльУкраїнабіженцімедицина
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