Голова Білгород-Дністровської райради подав у відставку після затримання – ЗМІ

Григорій Мельниченко, фото з його Facebook-сторінки

Зять колишнього голови Одеської області Григорій Мельниченко, якого підозрюють у привласненні катера Держекоінспекції, подав заяву про складання повноважень голови Білгород-Дністровської районної ради.

Джерело: "Думская"

Деталі: До цього Мельниченка відсторонив від посади суд.

Для ухвалення остаточної відставки Мельниченка місцеві депутати скличуть сесію 23 серпня.

Сесія райради вже неодноразово переносилася. За даними джерел "Думської", за місце голови Білгород-Дністровської райради ішли "торги". Так, наприклад, "слуги народу" хотіли протягнути свого керівника Олександра Єрошенка.

Григорія Мельниченка підозрюють у крадіжці в особливо великих розмірах. За даними слідства, він заволодів катером і автомобільним причепом, який знаходився в яхт-клубі "Совіньйон" (Одеса).

Київський районний суд Одеси взяв Мельниченка під варту з альтернативою внесення застави в понад 5 млн гривень, але пізніше його побачили в одеській кальянній. Ймовірно, заставу для звільнення Мельниченка внесла його сім'я.

Григорій Мельниченко – зять колишнього голови Одеської обласної держадміністрації Сергія Гриневецького і член партії "Довіряй ділам".

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