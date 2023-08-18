Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Голова Білгород-Дністровської райради подав у відставку після затримання – ЗМІ

Олена РощінаП'ятниця, 18 серпня 2023, 15:16
Голова Білгород-Дністровської райради подав у відставку після затримання – ЗМІ
Григорій Мельниченко, фото з його Facebook-сторінки

Зять колишнього голови Одеської області Григорій Мельниченко, якого підозрюють у привласненні катера Держекоінспекції, подав заяву про складання повноважень голови Білгород-Дністровської районної ради.

Джерело: "Думская"

Деталі: До цього Мельниченка відсторонив від посади суд. 

Для ухвалення остаточної відставки Мельниченка місцеві депутати скличуть сесію 23 серпня. 

Сесія райради вже неодноразово переносилася. За даними джерел "Думської", за місце голови Білгород-Дністровської райради ішли "торги". Так, наприклад, "слуги народу" хотіли протягнути свого керівника Олександра Єрошенка. 

Григорія Мельниченка підозрюють у крадіжці в особливо великих розмірах. За даними слідства, він заволодів катером і автомобільним причепом, який знаходився в яхт-клубі "Совіньйон" (Одеса). 

Київський районний суд Одеси взяв Мельниченка під варту з альтернативою внесення застави в понад 5 млн гривень, але пізніше його побачили в одеській кальянній. Ймовірно, заставу для звільнення Мельниченка внесла його сім'я.

Григорій Мельниченко – зять колишнього голови Одеської обласної держадміністрації Сергія Гриневецького і член партії "Довіряй ділам".

Передісторія: 

  • 10 серпня ЗМІ повідомили про обшуки в екскерівника Одеської області Сергія Гриневецького та голови райради Білгород-Дністровського району Григорія Мельниченка. Того ж дня прокурори повідомили Мельниченку про підозру в крадіжці в особливо великих розмірах.
  • За даними слідства, посадовець заволодів швидкісним катером Держекоінспекції під приводом збереження державного майна від російських обстрілів, а сам перевіз його на територію заводу у місті Біляївка. Судно оцінили у 2 млн 690 тисяч гривень.
  • Київський районний суд Одеси взяв Мельниченка під варту з альтернативою внесення застави в 5 млн 368 тисяч гривень, рішення було оприлюнене в судовому реєстрі 14 серпня.

Теми: Одеська областьмісцева владакримінал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Джерела: В тілі загиблого під час сутички з поліцейськими в Дніпрі виявили 2,48 проміле алкоголю

Зеленський на РНБО доручив перевірити рішення ВЛК починаючи з 24 лютого 2022 року

відео, оновленоЗастрелений у Дніпрі: поліція показала відео з бодікамер патрульних

фотоСупутник показав баржі-барикади від українських дронів біля Кримського мосту

МЗС України відреагувало на заклики Орбана припинити підтримувати Україну

фотоПрийшли, погрожували розстріляти: ЗМІ дізнались, що було після похорону Пригожина

Усі новини...
Одеська область
Військові майже рік будували маєток свого начальника, отримуючи зарплату з "фронту" – ДБР
Російський безпілотник знищив вночі 3-5 тонн аграрної продукції на Одещині
Атака дронів на Одещину: влучили в склади та зерносховища одного з портів Дуная
Останні новини
20:10
В останню ніч серпня зійде Блакитний місяць: де можна спостерігати
20:01
Річна виручка компанії-творця ChatGPT наблизилася до 1 мільярда доларів
19:42
ЄС після нападу Росії на Україну збільшив імпорт російського скрапленого газу на 40%
19:41
Lego зазнала найсильнішого падіння прибутку за майже 20 років
19:39
Президентка Косова розкритикувала Макрона за погрози переглянути безвіз
19:30
Джерела: В тілі загиблого під час сутички з поліцейськими в Дніпрі виявили 2,48 проміле алкоголю
19:29
Фестиваль "Мельпомена Таврії" повертається до деокупованого Херсону
19:18
Український банк потрапив до списку найкращих фінтех компаній світу
19:11
У Німеччині погодили реформу розвідки у відповідь на діяльність шпигунів РФ
19:10
У Рівному народився малюк з вагою понад 6 кг
Усі новини...
Реклама: