Голова Білгород-Дністровської райради подав у відставку після затримання – ЗМІ
Зять колишнього голови Одеської області Григорій Мельниченко, якого підозрюють у привласненні катера Держекоінспекції, подав заяву про складання повноважень голови Білгород-Дністровської районної ради.
Джерело: "Думская"
Деталі: До цього Мельниченка відсторонив від посади суд.
Для ухвалення остаточної відставки Мельниченка місцеві депутати скличуть сесію 23 серпня.
Сесія райради вже неодноразово переносилася. За даними джерел "Думської", за місце голови Білгород-Дністровської райради ішли "торги". Так, наприклад, "слуги народу" хотіли протягнути свого керівника Олександра Єрошенка.
Григорія Мельниченка підозрюють у крадіжці в особливо великих розмірах. За даними слідства, він заволодів катером і автомобільним причепом, який знаходився в яхт-клубі "Совіньйон" (Одеса).
Київський районний суд Одеси взяв Мельниченка під варту з альтернативою внесення застави в понад 5 млн гривень, але пізніше його побачили в одеській кальянній. Ймовірно, заставу для звільнення Мельниченка внесла його сім'я.
Григорій Мельниченко – зять колишнього голови Одеської обласної держадміністрації Сергія Гриневецького і член партії "Довіряй ділам".
Передісторія:
- 10 серпня ЗМІ повідомили про обшуки в екскерівника Одеської області Сергія Гриневецького та голови райради Білгород-Дністровського району Григорія Мельниченка. Того ж дня прокурори повідомили Мельниченку про підозру в крадіжці в особливо великих розмірах.
- За даними слідства, посадовець заволодів швидкісним катером Держекоінспекції під приводом збереження державного майна від російських обстрілів, а сам перевіз його на територію заводу у місті Біляївка. Судно оцінили у 2 млн 690 тисяч гривень.
- Київський районний суд Одеси взяв Мельниченка під варту з альтернативою внесення застави в 5 млн 368 тисяч гривень, рішення було оприлюнене в судовому реєстрі 14 серпня.