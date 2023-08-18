Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Глава Белгород-Днестровского райсовета подал в отставку после задержания – СМИ

Елена РощинаПятница, 18 августа 2023, 15:16
Глава Белгород-Днестровского райсовета подал в отставку после задержания – СМИ
Григорий Мельниченко, фото с его Facebook-страницы

Зять бывшего главы Одесской области Григорий Мельниченко, которого подозревают в присвоении катера Госэкоинспекции, подал заявление о сложении полномочий главы Белгород-Днестровского районного совета.

Источник: "Думская"

Детали: До этого Мельниченко отстранил от должности суд. 

Для принятия окончательной отставки Мельниченко местные депутаты созовут сессию 23 августа. 

Сессия райсовета уже неоднократно переносилась. По данным источников "Думской", за место главы Белгород-Днестровского райсовета шли "торги". Так, например, "слуги народа" хотели протащить своего руководителя Александра Ерошенко. 

Григория Мельниченко подозревают в краже в особо крупных размерах. По данным следствия, он завладел катером и автомобильным прицепом, который находился в яхт-клубе "Совиньон" (Одесса). 

Киевский районный суд Одессы взял Мельниченко под стражу с альтернативой внесения залога в более чем 5 млн гривен, но позже его увидели в одесской кальянной. Вероятно, залог для освобождения Мельниченко внесла его семья.

Григорий Мельниченко – зять бывшего главы Одесской областной госадминистрации Сергея Гриневецкого и член партии "Доверяй делам".

Предыстория: 

  • 10 августа СМИ сообщили об обысках у экс-руководителя Одесской области Сергея Гриневецкого и председателя райсовета Белгород-Днестровского района Григория Мельниченко. В тот же день прокуроры сообщили Мельниченко о подозрении в краже в особо крупных размерах.
  • По данным следствия, чиновник завладел скоростным катером Госэкоинспекции под предлогом сохранения государственного имущества от российских обстрелов, а сам перевез его на территорию завода в городе Беляевка. Судно оценили в 2 млн 690 тысяч гривен.
  • Киевский районный суд Одессы взял Мельниченко под стражу с альтернативой внесения залога в 5 млн 368 тысяч гривен, решение было обнародовано в судебном реестре 14 августа.

Темы: Одесская областьместная властькриминал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Одесская область
Военные почти год строили дом своего начальника, получая зарплату с "фронта" – ГБР
Российский беспилотник уничтожил ночью 3-5 тонн аграрной продукции в Одесской области
Атака дронов в Одесской области: попали в склады и зернохранилища одного из портов Дуная
Последние новости
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
Все новости...
Реклама: