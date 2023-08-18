Глава Белгород-Днестровского райсовета подал в отставку после задержания – СМИ

Григорий Мельниченко, фото с его Facebook-страницы

Зять бывшего главы Одесской области Григорий Мельниченко, которого подозревают в присвоении катера Госэкоинспекции, подал заявление о сложении полномочий главы Белгород-Днестровского районного совета.

Источник: "Думская"

Детали: До этого Мельниченко отстранил от должности суд.

Для принятия окончательной отставки Мельниченко местные депутаты созовут сессию 23 августа.

Сессия райсовета уже неоднократно переносилась. По данным источников "Думской", за место главы Белгород-Днестровского райсовета шли "торги". Так, например, "слуги народа" хотели протащить своего руководителя Александра Ерошенко.

Григория Мельниченко подозревают в краже в особо крупных размерах. По данным следствия, он завладел катером и автомобильным прицепом, который находился в яхт-клубе "Совиньон" (Одесса).

Киевский районный суд Одессы взял Мельниченко под стражу с альтернативой внесения залога в более чем 5 млн гривен, но позже его увидели в одесской кальянной. Вероятно, залог для освобождения Мельниченко внесла его семья.

Григорий Мельниченко – зять бывшего главы Одесской областной госадминистрации Сергея Гриневецкого и член партии "Доверяй делам".

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