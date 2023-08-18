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Глава Белгород-Днестровского райсовета подал в отставку после задержания – СМИ

Елена РощинаПятница, 18 августа 2023, 15:16
Глава Белгород-Днестровского райсовета подал в отставку после задержания – СМИ
Григорий Мельниченко, фото с его Facebook-страницы

Зять бывшего главы Одесской области Григорий Мельниченко, которого подозревают в присвоении катера Госэкоинспекции, подал заявление о сложении полномочий главы Белгород-Днестровского районного совета.

Источник: "Думская"

Детали: До этого Мельниченко отстранил от должности суд. 

Для принятия окончательной отставки Мельниченко местные депутаты созовут сессию 23 августа. 

Сессия райсовета уже неоднократно переносилась. По данным источников "Думской", за место главы Белгород-Днестровского райсовета шли "торги". Так, например, "слуги народа" хотели протащить своего руководителя Александра Ерошенко. 

Григория Мельниченко подозревают в краже в особо крупных размерах. По данным следствия, он завладел катером и автомобильным прицепом, который находился в яхт-клубе "Совиньон" (Одесса). 

Киевский районный суд Одессы взял Мельниченко под стражу с альтернативой внесения залога в более чем 5 млн гривен, но позже его увидели в одесской кальянной. Вероятно, залог для освобождения Мельниченко внесла его семья.

Григорий Мельниченко – зять бывшего главы Одесской областной госадминистрации Сергея Гриневецкого и член партии "Доверяй делам".

Предыстория: 

  • 10 августа СМИ сообщили об обысках у экс-руководителя Одесской области Сергея Гриневецкого и председателя райсовета Белгород-Днестровского района Григория Мельниченко. В тот же день прокуроры сообщили Мельниченко о подозрении в краже в особо крупных размерах.
  • По данным следствия, чиновник завладел скоростным катером Госэкоинспекции под предлогом сохранения государственного имущества от российских обстрелов, а сам перевез его на территорию завода в городе Беляевка. Судно оценили в 2 млн 690 тысяч гривен.
  • Киевский районный суд Одессы взял Мельниченко под стражу с альтернативой внесения залога в 5 млн 368 тысяч гривен, решение было обнародовано в судебном реестре 14 августа.

Темы: Одесская областьместная властькриминал
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