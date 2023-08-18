ДБР: У Києві голова ВЛК за $10 тисяч підробляв документи для ухилянтів

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру голові військово-лікарської комісії у Києві - учаснику схеми відправки за кордон чоловіків призовного віку.

Джерело: ДБР

Деталі: Голова комісії одного з районних у місті Києві територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки складав та видавав фіктивні довідки про непридатність до військової служби.

За версією слідства, він був спільником начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ та начальника Голосіївського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, яких ДБР викрило на масштабній корупційній схемі переправлення за кордон чоловіків призовного віку на початку серпня 2023 року.

За розробленою організаторами схемою, голова ВЛК виготовляв ухилянтам пакет фіктивних документів про нібито непридатність до військової служби та передавав їх своїм спільникам.

Ціна "послуги" для однієї особи становила 10 тисяч доларів.

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