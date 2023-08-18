ГБР: В Киеве глава ВВК за $10 тысяч подделывал документы для уклонистов
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении председателю военно-врачебной комиссии в Киеве - участнику схемы отправки за границу мужчин призывного возраста.
Источник: ГБР
Детали: Глава комиссии одного из районных в городе Киеве территориальных центров комплектования и социальной поддержки составлял и выдавал фиктивные справки о непригодности к военной службе.
По версии следствия, он был сообщником начальника одного из управлений штаба командования Сухопутных войск ВСУ и начальника Голосеевского районного ТЦК и СП, которых ГБР разоблачило на масштабной коррупционной схеме переправки за границу мужчин призывного возраста в начале августа 2023 года.
По разработанной организаторами схеме, председатель ВВК изготавливал уклонистам пакет фиктивных документов о якобы непригодности к военной службе и передавал их своим сообщникам.
Цена "услуги" для одного человека составляла 10 тысяч долларов.
Предыстория:
- 2 августа ГБР сообщило о задержании чиновника Киевской городской военной администрации, который также был начальником одного из управлений штаба командования Сухопутных войск ВСУ и за $10 тыс. помогал мужчинам выехать из Украины.
- 14 августа президент Владимир Зеленский отметил, что очень много проблем возникает из-за некачественной работы военно-врачебных комиссий, поэтому будет принято соответствующее решение.