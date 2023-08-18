Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ГБР: В Киеве глава ВВК за $10 тысяч подделывал документы для уклонистов

"Украинская правда"Пятница, 18 августа 2023, 16:12
ГБР: В Киеве глава ВВК за $10 тысяч подделывал документы для уклонистов

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении председателю военно-врачебной комиссии в Киеве - участнику схемы отправки за границу мужчин призывного возраста.

Источник: ГБР

Детали: Глава комиссии одного из районных в городе Киеве территориальных центров комплектования и социальной поддержки составлял и выдавал фиктивные справки о непригодности к военной службе.

По версии следствия, он был сообщником начальника одного из управлений штаба командования Сухопутных войск ВСУ и начальника Голосеевского районного ТЦК и СП, которых ГБР разоблачило на масштабной коррупционной схеме переправки за границу мужчин призывного возраста в начале августа 2023 года.

По разработанной организаторами схеме, председатель ВВК изготавливал уклонистам пакет фиктивных документов о якобы непригодности к военной службе и передавал их своим сообщникам.

Цена "услуги" для одного человека составляла 10 тысяч долларов.

Предыстория: 

  • 2 августа ГБР сообщило о задержании чиновника Киевской городской военной администрации, который также был начальником одного из управлений штаба командования Сухопутных войск ВСУ и за $10 тыс. помогал мужчинам выехать из Украины.
  • 14 августа президент Владимир Зеленский отметил, что очень много проблем возникает из-за некачественной работы военно-врачебных комиссий, поэтому будет принято соответствующее решение.

Темы: Киевмобилизациякоррупция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Киев
Компания из "большой четверки" начала аудит "Киевгорстроя"
В Киеве ввели тепловой режим
"Задержали у подъезда с битами": в полиции рассказали подробности покушения на налоговика
Последние новости
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
Все новости...
Реклама: