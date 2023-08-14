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Після військкоматів Зеленський взявся за "неякісні ВЛК": готує рішення

"Українська правда"Понеділок, 14 серпня 2023, 21:34
Після військкоматів Зеленський взявся за неякісні ВЛК: готує рішення
фото з сайту президента

Президент Володимир Зеленський наголосив, що дуже багато проблем виникає через неякісну роботу військово-лікарських комісій, тому буде ухвалене відповідне рішення.

Джерело: вечірнє відеозвернення Зеленського у соцмережах

Пряма мова: "Дуже багато проблем через неякісну роботу ВЛК. Будемо готувати рішення".

Деталі: Зеленський не уточнив, про яке саме рішення йдеться.

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Також президент розповів про свою поїздку на Донеччину. Він зауважив, що під час візиту велися детальні й відверті розмови про наступальні дії української армії, про постачання у війська, про можливості командирів.

Пряма мова: "Мав честь нагородити найкращих, подякувати всім – кожній бригаді – за хоробрість, відвагу, результати заради України. Разом із генералом Богомоловим, командувачем ОТУ "Соледар", поспілкувалися з командирами бригад та батальйонів – тими, хто в боях, – про їхні фронтові потреби". 

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Теми: Зеленськийвійськовий облік
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