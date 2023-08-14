Після військкоматів Зеленський взявся за "неякісні ВЛК": готує рішення
Президент Володимир Зеленський наголосив, що дуже багато проблем виникає через неякісну роботу військово-лікарських комісій, тому буде ухвалене відповідне рішення.
Джерело: вечірнє відеозвернення Зеленського у соцмережах
Пряма мова: "Дуже багато проблем через неякісну роботу ВЛК. Будемо готувати рішення".
Деталі: Зеленський не уточнив, про яке саме рішення йдеться.
Також президент розповів про свою поїздку на Донеччину. Він зауважив, що під час візиту велися детальні й відверті розмови про наступальні дії української армії, про постачання у війська, про можливості командирів.
Пряма мова: "Мав честь нагородити найкращих, подякувати всім – кожній бригаді – за хоробрість, відвагу, результати заради України. Разом із генералом Богомоловим, командувачем ОТУ "Соледар", поспілкувалися з командирами бригад та батальйонів – тими, хто в боях, – про їхні фронтові потреби".
Передісторія:
- 11 серпня на засіданні РНБО Зеленський вирішив звільнити всіх обласних військкомів.
- У понеділок, 14 серпня, Зеленський відвідав українських військових на Донеччині. Говорили про проблеми та потреби.