Затримали посадовицю військкомату: обіцяла за $1 тисячу відмазати від повістки

Посадовицю військкомату на Львівщині затримали під час одержання хабара за сприяння в ухиленні від призову.

Джерело: Офіс генпрокурора у Telegram

Дослівно ОГП: "За даними слідства, старша офіцерка за 1000 доларів обіцяла жителю Львівського району поновити дані у тимчасовому посвідченні військовозобов’язаного. Такі дії унеможливлювали б отримання ним повістки про виклик до іншого ТЦК та подальший призов на військову службу".

Деталі: Жінку затримали під час одержання грошей.

Фото з telegram огп

Їй повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України).

Фото з telegram огп

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Також правоохоронці встановлюють причетність до вчиненого інших осіб.

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Передісторія:

11 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що Рада національної безпеки та оборони прийняла рішення звільнити всіх обласних військкомів.





