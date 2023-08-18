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Затримали посадовицю військкомату: обіцяла за $1 тисячу відмазати від повістки

Ірина БалачукП'ятниця, 18 серпня 2023, 16:44
Затримали посадовицю військкомату: обіцяла за $1 тисячу відмазати від повістки
ФОТО З TELEGRAM ОГП

Посадовицю військкомату на Львівщині затримали під час одержання хабара за сприяння в ухиленні від призову.

Джерело: Офіс генпрокурора у Telegram

Дослівно ОГП: "За даними слідства, старша офіцерка за 1000 доларів обіцяла жителю Львівського району поновити дані у тимчасовому посвідченні військовозобов’язаного. Такі дії унеможливлювали б отримання ним повістки про виклик до іншого ТЦК та подальший призов на військову службу".

Деталі: Жінку затримали під час одержання грошей. 

 
Фото з telegram огп

Їй повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). 

 
Фото з telegram огп

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Також правоохоронці встановлюють причетність до вчиненого інших осіб.

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Теми: військовий облікОфіс генпрокурорахабаркорупція
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