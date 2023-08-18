Задержали чиновницу военкомата: обещала за $1 тысячу отмазать от повестки
Сотрудницу военкомата на Львовщине задержали во время получения взятки за содействие в уклонении от призыва.
Источник: Офис генпрокурора в Telegram
Дословно ОГП: "По данным следствия, старший офицер за 1000 долларов обещала жителю Львовского района восстановить данные во временном удостоверении военнообязанного. Такие действия сделали бы невозможным получение им повестки о вызове в другой ТЦК и дальнейший призыв на военную службу".
Детали: Женщину задержали во время получения денег.
Ей сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.
Также правоохранители устанавливают причастность к содеянному других лиц.
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Предыстория:
- 11 августа президент Владимир Зеленский сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны принял решение уволить всех областных военкоматов.