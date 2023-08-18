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Задержали чиновницу военкомата: обещала за $1 тысячу отмазать от повестки

Ирина БалачукПятница, 18 августа 2023, 16:44
Задержали чиновницу военкомата: обещала за $1 тысячу отмазать от повестки
ФОТО ИЗ TELEGRAM ОГП

Сотрудницу военкомата на Львовщине задержали во время получения взятки за содействие в уклонении от призыва.

Источник: Офис генпрокурора в Telegram

Дословно ОГП: "По данным следствия, старший офицер за 1000 долларов обещала жителю Львовского района восстановить данные во временном удостоверении военнообязанного. Такие действия сделали бы невозможным получение им повестки о вызове в другой ТЦК и дальнейший призыв на военную службу".

Детали: Женщину задержали во время получения денег. 

 
Фото из telegram огп

Ей сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины). 

 
Фото из telegram огп

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Также правоохранители устанавливают причастность к содеянному других лиц.

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Предыстория:

Темы: воинский учетОфис генпрокуроравзяткакоррупция
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