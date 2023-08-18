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Салліван про "сумніви" США в контрнаступі: Вірю в прогрес України на полі бою

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 18 серпня 2023, 17:51
Салліван про сумніви США в контрнаступі: Вірю в прогрес України на полі бою
Джейк Салліван (на першому плані) під час візиту в Київ, фото Офісу президента України

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, коментуючи припущення про те, що Україна не зможе досягти ключової мети контрнаступу цього року, вказав на непердбачуваність війни і віру в можливість прогресу українських захисників.

Джерело: Салліван на пресконференції в Кемп-Девіді у п’ятницю, цитує "Європейська правда"

Деталі: Радник Джозефа Байдена прокоментував статтю у "The Washington Post", яка з посиланням на джерела в американській розвідці стверджує, що Україна не зможе досягти до холодів ключової мети контрнаступу, а саме дійти до міста Мелітополь у Запорізькій області, бо навіть звільнити Токмак буде важко, враховуючи три лінії оборони росіян.

Посадовець Білого дому нагадав, що за останні два роки з’являлись численні аналізи того, як розвиватиметься війна Росії проти України, й вони змінювались "у міру того, як змінювались динамічні умови на полі бою".

Радник Байдена наголосив, що США не робитимуть прогнозів війни в Україні, бо вона "непередбачувана за своєю суттю".

Пряма мова Саллівана: "Те, що ми говорили на різних майданчиках і різних брифінгах, залишається незмінним: ми робимо все можливе, щоб підтримати Україну та її контрнаступ. Ми не збираємося перешкоджати результату… 

Я вірю і маю впевненість у спроможності й особливо хоробрості українських військових досягати подальшого прогресу на полі бою".

Цьому передувало: 11 серпня в Пентагоні заявили, що ЗСУ здійснили диво, загнавши росіян в оборону. Американське оборонне відомство також фіксує просування вперед Збройних Сил України під час контрнаступу, проте прогнозує, що це буде важка і тривала боротьба.

Теми: контрнаступвійнаСШАУкраїна
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