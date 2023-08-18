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Салливан о "сомнениях" США в контрнаступлении: Верю в прогресс Украины на поле боя

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 18 августа 2023, 17:51
Салливан о сомнениях США в контрнаступлении: Верю в прогресс Украины на поле боя
Джейк Салливан (на первом плане) во время визита в Киев, фото Офиса президента Украины

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя предположение о том, что Украина не сможет достичь ключевой цели контрнаступления в этом году, указал на непредсказуемость войны и веру в возможность прогресса украинских защитников.

Источник: Салливан на пресс-конференции в Кэмп-Дэвиде в пятницу, цитирует "Европейская правда"

Детали: Советник Джозефа Байдена прокомментировал статью в "The Washington Post", которая со ссылкой на источники в американской разведке утверждает, что Украина не сможет достичь до холодов ключевой цели контрнаступления, а именно дойти до города Мелитополь в Запорожской области, потому что даже освободить Токмак будет трудно, учитывая три линии обороны россиян.

Чиновник Белого дома напомнил, что за последние два года появлялись многочисленные анализы того, как будет развиваться война России против Украины, и они менялись "по мере того, как менялись динамичные условия на поле боя".

Советник Байдена подчеркнул, что США не будут делать прогнозов войны в Украине, потому что она "непредсказуема по своей сути".

Прямая речь Салливана: "То, что мы говорили на разных площадках и разных брифингах, остается неизменным: мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину и ее контрнаступление. Мы не собираемся препятствовать результату... 

Я верю и уверен в способности и особенно храбрости украинских военных достигать дальнейшего прогресса на поле боя".

Этому предшествовало: 11 августа в Пентагоне заявили, что ВСУ совершили чудо, загнав россиян в оборону. Американское оборонное ведомство также фиксирует продвижение вперед Вооруженных Сил Украины во время контрнаступления, однако прогнозирует, что это будет тяжелая и долгая борьба.

Темы: контрнаступлениевойнаСШАУкраина
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