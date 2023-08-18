На нараду окупантів в Енергодарі "залетів" дрон: поранений полковник МВС Росії – розвідка
В окупованому Енергодарі стався вибух під час наради так званих "поліцейських" загарбників, чисельні поранення отримали полковник МВС Росії Павло Чесанов та його підопічні, їх терміново планують доставили до медзакладів в Росію.
Джерело: головне управління розвідки, мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram
Дослівно ГУР: "18 серпня в тимчасово окупованому Енергодарі була призначена нарада керівників міської "поліції". Орієнтовно о 09.23 в кабінеті начальника поліції пролунав потужний вибух.
Внаслідок цього чисельні поранення отримали: начальник міського відділу полковник МВС Росії Чесанов Павло Валерійович (Чувашська республіка), його заступник з оперативної роботи, керівник слідчого відділу, начальник чергової частини та керівники низки підрозділів.
Одразу після вибуху їх було терміново доправлено до місцевої лікарні".
Деталі: Судячи із відео, яке опублікували розвідники, у будівлю, де засідали росіяни, влучив безпілотник.
В ГУР зазначили, що після обстеження поранених росіян з окупованого Мелітополя терміново викликали три реанімобіля.
Вже звідти планується евакуація окупантів військовими гелікоптерами на територію Росію.
Українські розвідники повідомляють, що в будівлі, де стався вибух, крім розміщення так званого управління "поліції", жив особовий склад загарбників.
Внаслідок вибуху будинок зазнав значних пошкоджень, пожежа розповсюдилася на 3-5 поверхи.
На даний час район події заблоковано. Можливість пересування містом для цивільних осіб суттєво обмежили. В місті повністю вимкнули Інтернет.