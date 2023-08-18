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На нараду окупантів в Енергодарі "залетів" дрон: поранений полковник МВС Росії – розвідка

Альона Мазуренко П'ятниця, 18 серпня 2023, 18:41
На нараду окупантів в Енергодарі залетів дрон: поранений полковник МВС Росії – розвідка
скриншот із відео ГУР

В окупованому Енергодарі стався вибух під час наради так званих "поліцейських" загарбників, чисельні поранення отримали полковник МВС Росії Павло Чесанов та його підопічні, їх терміново планують доставили до медзакладів в Росію. 

Джерело: головне управління розвідки, мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram

Дослівно ГУР: "18 серпня в тимчасово окупованому Енергодарі була призначена нарада керівників міської "поліції". Орієнтовно о 09.23 в кабінеті начальника поліції пролунав потужний вибух.

Внаслідок цього чисельні поранення отримали: начальник міського відділу полковник МВС Росії Чесанов Павло Валерійович (Чувашська республіка), його заступник з оперативної роботи, керівник слідчого відділу, начальник чергової частини та керівники низки підрозділів.

Одразу після вибуху їх було терміново доправлено до місцевої лікарні".

Деталі: Судячи із відео, яке опублікували розвідники, у будівлю, де засідали росіяни, влучив безпілотник. 

В ГУР зазначили, що після обстеження поранених росіян з окупованого Мелітополя терміново викликали три реанімобіля.

Вже звідти планується евакуація окупантів військовими гелікоптерами на територію Росію.

Українські розвідники повідомляють, що в будівлі, де стався вибух, крім розміщення так званого управління "поліції", жив особовий склад загарбників.

Внаслідок вибуху будинок зазнав значних пошкоджень, пожежа розповсюдилася на 3-5 поверхи.

На даний час район події заблоковано. Можливість пересування містом для цивільних осіб суттєво обмежили. В місті повністю вимкнули Інтернет.

Теми: розвідкаЕнергодарокупаціявибух
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