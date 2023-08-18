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На совещание оккупантов в Энергодаре "залетел" дрон: ранен полковник МВД России – разведка

Алена МазуренкоПятница, 18 августа 2023, 18:41
На совещание оккупантов в Энергодаре залетел дрон: ранен полковник МВД России – разведка
скриншот из видео ГУР

В оккупированном Энергодаре произошел взрыв во время совещания так называемых "полицейских" захватчиков, многочисленные ранения получили полковник МВД России Павел Чесанов и его подопечные, их срочно планируют доставить в медучреждения в России.

Источник: главное управление разведки, мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram

Дословно ГУР: "18 августа во временно оккупированном Энергодаре было назначено совещание руководителей городской "полиции". Ориентировочно в 09.23 в кабинете начальника полиции прогремел мощный взрыв.

В результате многочисленные ранения получили: начальник городского отдела полковник МВД России Чесанов Павел Валерьевич (Чувашская республика), его заместитель по оперативной работе, руководитель следственного отдела, начальник дежурной части и руководители ряда подразделений.

Сразу после взрыва они были срочно доставлены в местную больницу".

Детали: Судя по видео, которое опубликовали разведчики, в здание, где заседали россияне, попал беспилотник.

В ГУР отметили, что после обследования раненых россиян из оккупированного Мелитополя срочно вызвали три реанимобиля.

Уже оттуда планируется эвакуация оккупантов военными вертолетами на территорию России.

Украинские разведчики сообщают, что в здании, где произошел взрыв, кроме размещения так называемого управления "полиции", жил личный состав захватчиков.

В результате взрыва дом получил значительные повреждения, пожар распространился на 3-5 этажи.

В настоящее время район происшествия заблокирован. Возможность передвижения по городу для гражданских лиц существенно ограничили. В городе полностью отключили Интернет.

Темы: разведкаЭнергодароккупациявзрыв
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