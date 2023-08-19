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Не лише Хмельниччина: на Житомирщині РФ атакувала об'єкт інфраструктури

Олена РощінаСубота, 19 серпня 2023, 11:25

У ніч на 19 серпня російські війська атакували дронами інфраструктурний об'єкт у Житомирській області, через падіння уламків збитого безпілотника виникла пожежа.

Джерело: голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, звіт голів обласних військових адміністрацій

Пряма мова Бунечка: "Житомирщина. Ворог атакував один з об'єктів інфраструктури області дронами-камікадзе. Через падіння уламків збитого безпілотника виникла пожежа, яка була локалізована фахівцями ДСНС. 

Жертв та постраждалих немає. Інформація про масштаб пошкоджень уточнюється".

Деталі: Крім того, на Київщині під час 4-годинної повітряної тривоги працювало ППО. Влучань на території області не зафіксовано. Інформація про постраждалих та падіння уламків на території громад відсутня, повідомили в Київській ОВА. 

Цьому передувало: Росіяни в ніч на 19 серпня атакували Україну безпілотниками. Сили протиповітряної оборони збили 15 із 17 ворожих "Шахедів".

У Хмельницькій області в кількох селах вибуховою хвилею пошкоджено будинки, двоє жінок отримали поранення. 

УП, доповнено
Теми: ЖитомирщинабезпілотникивійнаКиївська область
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