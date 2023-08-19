Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Не лише Хмельниччина: на Житомирщині РФ атакувала об'єкт інфраструктури

Олена РощінаСубота, 19 серпня 2023, 11:25

У ніч на 19 серпня російські війська атакували дронами інфраструктурний об'єкт у Житомирській області, через падіння уламків збитого безпілотника виникла пожежа.

Джерело: голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, звіт голів обласних військових адміністрацій

Пряма мова Бунечка: "Житомирщина. Ворог атакував один з об'єктів інфраструктури області дронами-камікадзе. Через падіння уламків збитого безпілотника виникла пожежа, яка була локалізована фахівцями ДСНС. 

Жертв та постраждалих немає. Інформація про масштаб пошкоджень уточнюється".

Деталі: Крім того, на Київщині під час 4-годинної повітряної тривоги працювало ППО. Влучань на території області не зафіксовано. Інформація про постраждалих та падіння уламків на території громад відсутня, повідомили в Київській ОВА. 

Цьому передувало: Росіяни в ніч на 19 серпня атакували Україну безпілотниками. Сили протиповітряної оборони збили 15 із 17 ворожих "Шахедів".

У Хмельницькій області в кількох селах вибуховою хвилею пошкоджено будинки, двоє жінок отримали поранення. 

УП, доповнено
Теми: ЖитомирщинабезпілотникивійнаКиївська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Газовий бізнес "Газпрому" став збитковим

Українській далекобійній зброї вдалося вразити ціль за 700 км

фотоУ пожежі в центрі Йоганнесбургу загинуло 73 людини: Зеленський висловив співчуття

Призначили нового міністра оборони Британії замість Воллеса

Рада до кінця року має ухвалити пакет законів для реформування ВЛК – Арахамія

Міністр оборони Британії Воллес пішов у відставку

Усі новини...
Житомирщина
Вимагали "борг" із військового, погрожуючи вбити вагітну дружину: затримали рекетирів
Чотири області зазнали атаки "Шахедами", на Житомирщині влучило в інфраструктурний об'єкт
Через атаку дронами постраждав інфраструктурний об’єкт на Житомирщині, також поцілили по Черкащині
Останні новини
16:00
фотоУ Львові лікують військового, у тілі якого застрягло 40 уламків російської міни
15:47
відео"Ждет Севастополь, ждет Камчатка": Данілов показав випробування українських ракет
15:32
фотоХабар за встановлення сонячної батареї на даху колонії вимагали з іноземця на Одещині
15:31
Зеленський: Нам треба 160 винищувачів F-16
15:24
За чотири дні у столиці зафіксували 11 температурних рекордів
15:23
фотоФенікс та Меморіал загиблим: на Burning Man відкрили дві інсталяції від України
15:12
Кулеба перерахував задачі України та ЄС, які планують виконати до грудня
15:00
Очільник Мінкульту роз’їжджає на незадекларованому авто та не раз порушував ПДР – ЗМІ
15:00
Вбивство у Дніпрі: порушили справу щодо посягання на життя патрульних
14:56
Виплати для ВПО та оновлення у перетині кордону: що змінюється з вересня
Усі новини...
Реклама: