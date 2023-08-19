Не только Хмельнитчина: на Житомирщине РФ атаковала объект инфраструктуры

В ночь на 19 августа российские войска атаковали дронами инфраструктурный объект в Житомирской области, из-за падения обломков сбитого беспилотника возник пожар.

Источник: глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, отчет глав областных военных администраций

Прямая речь: "Житомирская область. Враг атаковал один из объектов инфраструктуры области дронами-камикадзе. Из-за падения обломков сбитого беспилотника возник пожар, который был локализован специалистами ГСЧС.

Жертв и пострадавших нет. Информация о масштабе повреждений уточняется".

Детали: Кроме того, на Киевщине во время 4-часовой воздушной тревоги работало ПВО. Попаданий на территории области не зафиксировано. Информация о пострадавших и падении обломков на территории общин отсутствует, сообщили в Киевской ОВА.

Этому предшествовало: Россияне в ночь на 19 августа атаковали Украину беспилотниками. Силы противовоздушной обороны сбили 15 из 17 вражеских "Шахедов".

В Хмельницкой области в нескольких селах взрывной волной повреждены дома, две женщины получили ранения.