Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Не только Хмельнитчина: на Житомирщине РФ атаковала объект инфраструктуры

Елена РощинаСуббота, 19 августа 2023, 11:25

В ночь на 19 августа российские войска атаковали дронами инфраструктурный объект в Житомирской области, из-за падения обломков сбитого беспилотника возник пожар.

Источник: глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, отчет глав областных военных администраций

Прямая речь: "Житомирская область. Враг атаковал один из объектов инфраструктуры области дронами-камикадзе. Из-за падения обломков сбитого беспилотника возник пожар, который был локализован специалистами ГСЧС. 

Жертв и пострадавших нет. Информация о масштабе повреждений уточняется".

Детали: Кроме того, на Киевщине во время 4-часовой воздушной тревоги работало ПВО. Попаданий на территории области не зафиксировано. Информация о пострадавших и падении обломков на территории общин отсутствует, сообщили в Киевской ОВА.

Этому предшествовало: Россияне в ночь на 19 августа атаковали Украину беспилотниками. Силы противовоздушной обороны сбили 15 из 17 вражеских "Шахедов".

В Хмельницкой области в нескольких селах взрывной волной повреждены дома, две женщины получили ранения.

УП, дополнено
Темы: Житомирская областьбеспилотникивойнаКиевская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Назначили нового министра обороны Британии вместо Уоллеса

Рада до конца года должна принять пакет законов для реформирования ВВК – Арахамия

Министр обороны Британии Уоллес ушел в отставку

Резникова уволят в ближайшее время - источники

Столтенберг: Украинцы уже превосходили ожидания, нужно им доверять

видеоОккупанты заявили об атаке БПЛА в Брянской области РФ и о запуске ракеты по Крыму

Все новости...
Житомирская область
Вымогали "долг" с военного, угрожая убить беременную жену: задержаны рэкетиры
Четыре области подверглись атаке "Шахедами", на Житомирщине попало в инфраструктурный объект
Из-за атаки дронами пострадал инфраструктурный объект в Житомирской области, также попали по Черкасской области
Последние новости
14:19
Наше войско не так велико – Данилов прокомментировал статьи о потерях Украины
14:04
Как оформить статус многодетной семьи и какие льготы предусмотрены – объясняет омбудсмен
13:52
Какие индустрии растут: восемь самых дорогих tech-стартапов мира 2023 года
13:46
Такой войны еще не было, поэтому вся аналитика в СМИ поверхностная и может быть опасна − Данилов
13:45
Газовый бизнес "Газпрома" стал убыточным
13:36
Украинскому дальнобойному оружию удалось поразить цель за 700 км
13:19
Авиакатастрофа двух Ми-8 возле Краматорска: ГБР изучит версии диверсии и сбития врагом
13:12
Украина ждет ответа от МККК об украинских детях, депортированных в Беларусь
13:11
От пыток оккупантов пострадали 75 украинских детей – ОГП
13:11
фотоВ пожаре в центре Йоханнесбурга погибло 73 человека: Зеленский выразил соболезнования
Все новости...
Реклама: