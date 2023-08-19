У низці областей оголошували тривогу через ракетну небезпеку
Субота, 19 серпня 2023, 12:07
У низці областей України вдень 19 серпня оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ, Карта повітряних тривог
Деталі: Об 11:21 повітряники повідомили про ракетну небезпеку для Чернігівської, Полтавської та Сумської областей.
Згодом таке ж попередження з'явилося для Київської, Житомирської, Миколаївської, Херсонської, Одеської, Кіровоградської областей.
При цьому в Києві повітряна тривога не оголошувалася.
О 12:18 почалися відбої.
Згодом про ракетну небезпеку повідомили жителів Харківської та Запорізької областей.
Віж час тривоги в Чернігові пролунали вибухи, був ракетний удар по цетру міста з жертвами.
А вибухи на околицях Києва не пов'язані з тривогою та атакою.