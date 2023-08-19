У низці областей оголошували тривогу через ракетну небезпеку 

У низці областей України вдень 19 серпня оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, Карта повітряних тривог

Деталі: Об 11:21 повітряники повідомили про ракетну небезпеку для Чернігівської, Полтавської та Сумської областей.

Згодом таке ж попередження з'явилося для Київської, Житомирської, Миколаївської, Херсонської, Одеської, Кіровоградської областей.

При цьому в Києві повітряна тривога не оголошувалася.

О 12:18 почалися відбої.

Згодом про ракетну небезпеку повідомили жителів Харківської та Запорізької областей.

Віж час тривоги в Чернігові пролунали вибухи, був ракетний удар по цетру міста з жертвами.

А вибухи на околицях Києва не пов'язані з тривогою та атакою.