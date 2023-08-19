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У низці областей оголошували тривогу через ракетну небезпеку 

Олена РощінаСубота, 19 серпня 2023, 12:07
У низці областей оголошували тривогу через ракетну небезпеку 
Карта повітряних тривог у Telegram

У низці областей України вдень 19 серпня оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку. 

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, Карта повітряних тривог 

Деталі: Об 11:21 повітряники повідомили про ракетну небезпеку для Чернігівської, Полтавської та Сумської областей. 

Згодом таке ж попередження з'явилося для Київської, Житомирської, Миколаївської, Херсонської, Одеської, Кіровоградської областей. 

При цьому в Києві повітряна тривога не оголошувалася. 

О 12:18 почалися відбої.

Згодом про ракетну небезпеку повідомили жителів Харківської та Запорізької областей. 

Віж час тривоги в Чернігові пролунали вибухи, був ракетний удар по цетру міста з жертвами.

А вибухи на околицях Києва не пов'язані з тривогою та атакою.

Теми: повітряна тривогавійна
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