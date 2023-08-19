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В ряде областей объявляли тревогу из-за ракетной опасности

Елена РощинаСуббота, 19 августа 2023, 12:07
В ряде областей объявляли тревогу из-за ракетной опасности
Карта воздушных тревог в Telegram

В ряде областей Украины днем 19 августа объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности. 

Источник: Воздушные силы ВСУ, Карта воздушных тревог 

Детали: В 11:21 Воздушные силы сообщили о ракетной опасности для Черниговской, Полтавской и Сумской областей. 

Позже такое же предупреждение появилось для Киевской, Житомирской, Николаевской, Херсонской, Одесской, Кировоградской областей. 

При этом в Киеве воздушная тревога не объявлялась. 

В 12:18 начались отбои.

Позже о ракетной опасности сообщили жителям Харьковской и Запорожской областей.

Во время тревоги в Чернигове прозвучали взрывы, был ракетный удар по центру города с жертвами.

А взрывы в окрестностях Киева не связаны с тревогой и атакой.

Темы: воздушная тревогавойна
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