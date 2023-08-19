В ряде областей объявляли тревогу из-за ракетной опасности

В ряде областей Украины днем 19 августа объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.

Источник: Воздушные силы ВСУ, Карта воздушных тревог

Детали: В 11:21 Воздушные силы сообщили о ракетной опасности для Черниговской, Полтавской и Сумской областей.

Позже такое же предупреждение появилось для Киевской, Житомирской, Николаевской, Херсонской, Одесской, Кировоградской областей.

При этом в Киеве воздушная тревога не объявлялась.

В 12:18 начались отбои.

Позже о ракетной опасности сообщили жителям Харьковской и Запорожской областей.

Во время тревоги в Чернигове прозвучали взрывы, был ракетный удар по центру города с жертвами.

А взрывы в окрестностях Киева не связаны с тревогой и атакой.