В ряде областей объявляли тревогу из-за ракетной опасности
Суббота, 19 августа 2023, 12:07
В ряде областей Украины днем 19 августа объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.
Источник: Воздушные силы ВСУ, Карта воздушных тревог
Детали: В 11:21 Воздушные силы сообщили о ракетной опасности для Черниговской, Полтавской и Сумской областей.
Позже такое же предупреждение появилось для Киевской, Житомирской, Николаевской, Херсонской, Одесской, Кировоградской областей.
При этом в Киеве воздушная тревога не объявлялась.
В 12:18 начались отбои.
Позже о ракетной опасности сообщили жителям Харьковской и Запорожской областей.
Во время тревоги в Чернигове прозвучали взрывы, был ракетный удар по центру города с жертвами.
А взрывы в окрестностях Киева не связаны с тревогой и атакой.