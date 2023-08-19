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Россия ударила в Чернигове по слету производителей дронов и аэроразведчиков

Елена РощинаСуббота, 19 августа 2023, 15:14
Россия ударила в Чернигове по слету производителей дронов и аэроразведчиков
Удар по Чернигову, скриншот из видео ГСЧС

Российская армия нанесла ракетный удар по драмтеатру в центре Чернигова, когда там проводился слет производителей дронов и учебных школ по аэроразведке в рамках демо-дня "Люті пташки", хотя точное место проведения знали только участники мероприятия. 

Источник: анонс демо-дня "Люті пташки", основательница общественной организации "Центр поддержки аэроразведки" и автор фильма "Невидимый Батальон" Мария Берлинская, военнослужащий из батальона Кульчицкого Нацгвардии Украины Валерий Боровик

Детали: "Люті пташки" в Чернигове собирались на 10:00 субботы. 

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В 11:30 в Чернигове прогремел взрыв. 

Российская ракета поразила Черниговский областной академический украинский музыкально-драматический театр имени Т. Г. Шевченко, расположенный на центральной площади.

Военнослужащий Нацгвардии Валерий Боровик сообщил, что второй этаж драмтеатра фактически снесен. 

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Мария Берлинская написала, что все, кто пошел в укрытие, целы, включая ее. Однако часть людей вышла на улицу. 

Соорганизатор мероприятия позже добавила: "Нет, это никакая не бизнес выставка, это закрытая встреча инженеров, военных и волонтеров на тему военных технологий для фронта".

По словам Берлинской, мероприятие было заранее согласовано с военной гражданской администрацией, место было предоставлено местными властями.

Прямая речь Берлинской: "Мероприятие было заранее официально согласовано с местными властями, место было предоставлено местными властями. 

Анонс, что будет мероприятие, был в открытом доступе. Но конкретное место сообщили только (!) зарегистрированным проверенным участникам за считанные часы до мероприятия. Все данные участников предоставлены соответствующим органам. 

Сейчас работаем с СБУ, предоставляем все необходимые данные для оперативного расследования".

Детали: Российские пропагандисты из РИА Новости также подтвердили, что целью РФ был слет специалистов по дронам.

Во время атаки пострадали гражданские лица.

Этому предшествовало: 19 августа российские войска ударили по центру Чернигова баллистической ракетой – уже известно о 7 погибших и 42 пострадавших.

УП, дополнено
Темы: Черниговракетный ударвойнабеспилотники
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