Пропагандисти РФ підтвердили, що в Чернігові цілили по виробниках дронів

Удар по драмтеатру в Чернігові, скриншот із відео РИА Новости

Пропагандистський ресурс РИА Новости заявив, що метою удару в Чернігові був "збір військових фахівців ЗСУ з бойових дронів".

Джерело: РИА Новости з посиланням на "джерело, знайоме із ситуацією"

Деталі: Джерело російських пропагандистів повідомило, що удар по Чернігову припав на "місце збору військових фахівців ЗСУ з бойових дронів, яке було замасковане під фестиваль "Люті пташки".

Джерело РІА також надало "копію запрошення" на цей захід.

Пропагандисти стверджують, що захід "спеціально маскувався під "фестиваль дронів"", оскільки організатори рекомендували не надягати військову форму".

При цьому на захід заборонено було приносити зброю.

Також організатори наголошували, що захід є закритим, містить чутливу для обороноздатності України інформацію (представлено розробки).

Також вони наголошували, що "більшість учасників – чинні військові", тому знімати чи фотографувати учасників можна лише за їхньої попередньої усної згоди.

РИА Новости опублікували коротке відео моменту "прильоту" до чернігівського драмтеатру, зняте неназваною людиною.

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