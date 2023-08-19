Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Пропагандисти РФ підтвердили, що в Чернігові цілили по виробниках дронів

Олена РощінаСубота, 19 серпня 2023, 15:28
Пропагандисти РФ підтвердили, що в Чернігові цілили по виробниках дронів
Удар по драмтеатру в Чернігові, скриншот із відео РИА Новости

Пропагандистський ресурс РИА Новости заявив, що метою удару в Чернігові був "збір військових фахівців ЗСУ з бойових дронів".

Джерело: РИА Новости з посиланням на "джерело, знайоме із ситуацією"

Деталі: Джерело російських пропагандистів повідомило, що удар по Чернігову припав на "місце збору військових фахівців ЗСУ з бойових дронів, яке було замасковане під фестиваль "Люті пташки".

Джерело РІА також надало "копію запрошення" на цей захід.

Пропагандисти стверджують, що захід "спеціально маскувався під "фестиваль дронів"", оскільки організатори рекомендували не надягати військову форму". 

При цьому на захід заборонено було приносити зброю. 

Також організатори наголошували, що захід є закритим, містить чутливу для обороноздатності України інформацію (представлено розробки).

Також вони наголошували, що "більшість учасників – чинні військові", тому знімати чи фотографувати учасників можна лише за їхньої попередньої усної згоди.

РИА Новости опублікували коротке відео моменту "прильоту" до чернігівського драмтеатру, зняте неназваною людиною.

Передісторія:

  • Російські війська близько 11:30 ранку 19 серпня вдарили по центру Чернігова балістичною ракетою. Відомо вже про 7 загиблих і 90 поранених, серед них діти.
  • Як з'ясувалося, РФ завдала ракетного удару по драмтеатру в центрі Чернігова, коли там проводився зліт виробників дронів та навчальних шкіл з аеророзвідки у рамках демо-дня "Люті пташки", хоча точне місце проведення знали лише учасники заходу. 

Теми: ЧернігівбезпілотникиРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до нового року

фотоРосійські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Усі новини...
Чернігів
Вони просто гуляли зі своїми батьками: Зеленський про постраждалих у Чернігові дітей
Росія вдарила в Чернігові по злету виробників дронів і аеророзвідників
Росіяни вдарили ракетою по драмтеатру в Чернігові: 7 загиблих, 90 поранених
Останні новини
10:21
Голова "Київміськбуду" звільнився
10:11
Українці хочуть швидкого покарання корупціонерів − КМІС
10:10
Потребу у зовнішньому фінансуванні на 2024 рік зменшили до $37,3 мільярдів − Марченко
10:09
фотоЗ Волл-стріт на передову: історія парамедикині, яка покинула роботу у найбільшому банку США та пішла на фронт
09:50
У чат-боті зі ШІ Copilot від Microsoft можна буде створювати музику
09:37
фото У Словаччині тисячі людей вийшли на нові протести проти уряду Фіцо
09:35
Ціни на нафту стабільні: трейдери стежать за напруженістю в Червоному морі
09:23
У чергах на в'їзд в Україну – понад 5 тисяч вантажівок, 4 напрямки заблоковано
09:11
Лісові пожежі вивільняють з ґрунту хімічні речовини, що можуть викликати рак – вчені
09:05
Cейм Польщі створив слідчий комітет щодо візового скандалу
Усі новини...
Реклама: