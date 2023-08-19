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Нічна атака на Хмельниччину: кількість пошкоджених будівель зросла до 400

Олена РощінаСубота, 19 серпня 2023, 14:50

Станом на 14:00 суботи внаслідок нічної атаки російськими безпілотниками на Хмельницьку область пошкоджено близько чотирьох сотень будівель.

Джерело: перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у коментарі для "Суспільне"

Деталі: За словами місцевого посадовця, пошкоджень зазнали як адміністративні приміщення, школи, комунальні заклади, так і сотні приватних будинків жителів Меджибізької та Деражнянської громади.

Тюрін повідомив, що людських втрат через обстріл Росії Хмельниччини, немає.

Пряма мова Тюріна: "Сума завданих матеріальних збитків наразі уточнюється. Зараз на місцях працюють комісії, створені в тергромадах, які обстежують і фіксують наслідки нічного ворожого нападу. 

Розгорнуті пункти видачі будівельних матеріалів, виділених з резервних фондів громад. Крім того, ведеться робота щодо отримання допомоги від наших міжнародних партнерів".

Цьому передувало:

  • Росіяни в ніч на 19 серпня атакували Україну безпілотниками. Сили протиповітряної оборони збили 15 із 17 ворожих "Шахедів".
  • У Хмельницькій області в кількох селах вибуховою хвилею пошкоджено будинки. Спершу повідомлялося, що в вибуховою хвилею пошкоджено близько тридцяти будинків. Відомо було про 8 постраждалих: двох поранених уламками скла жінок та шістьох людей, які звернулися до лікарів у шоковому стані.

Теми: Хмельниччинавійнабезпілотники
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