Нічна атака на Хмельниччину: кількість пошкоджених будівель зросла до 400
Станом на 14:00 суботи внаслідок нічної атаки російськими безпілотниками на Хмельницьку область пошкоджено близько чотирьох сотень будівель.
Джерело: перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у коментарі для "Суспільне"
Деталі: За словами місцевого посадовця, пошкоджень зазнали як адміністративні приміщення, школи, комунальні заклади, так і сотні приватних будинків жителів Меджибізької та Деражнянської громади.
Тюрін повідомив, що людських втрат через обстріл Росії Хмельниччини, немає.
Пряма мова Тюріна: "Сума завданих матеріальних збитків наразі уточнюється. Зараз на місцях працюють комісії, створені в тергромадах, які обстежують і фіксують наслідки нічного ворожого нападу.
Розгорнуті пункти видачі будівельних матеріалів, виділених з резервних фондів громад. Крім того, ведеться робота щодо отримання допомоги від наших міжнародних партнерів".
Цьому передувало:
- Росіяни в ніч на 19 серпня атакували Україну безпілотниками. Сили протиповітряної оборони збили 15 із 17 ворожих "Шахедів".
- У Хмельницькій області в кількох селах вибуховою хвилею пошкоджено будинки. Спершу повідомлялося, що в вибуховою хвилею пошкоджено близько тридцяти будинків. Відомо було про 8 постраждалих: двох поранених уламками скла жінок та шістьох людей, які звернулися до лікарів у шоковому стані.