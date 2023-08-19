Нічна атака на Хмельниччину: кількість пошкоджених будівель зросла до 400

Станом на 14:00 суботи внаслідок нічної атаки російськими безпілотниками на Хмельницьку область пошкоджено близько чотирьох сотень будівель.

Джерело: перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у коментарі для "Суспільне"

Деталі: За словами місцевого посадовця, пошкоджень зазнали як адміністративні приміщення, школи, комунальні заклади, так і сотні приватних будинків жителів Меджибізької та Деражнянської громади.

Тюрін повідомив, що людських втрат через обстріл Росії Хмельниччини, немає.

Пряма мова Тюріна: "Сума завданих матеріальних збитків наразі уточнюється. Зараз на місцях працюють комісії, створені в тергромадах, які обстежують і фіксують наслідки нічного ворожого нападу.

Розгорнуті пункти видачі будівельних матеріалів, виділених з резервних фондів громад. Крім того, ведеться робота щодо отримання допомоги від наших міжнародних партнерів".

Цьому передувало: